В чём польза бархатцев для здоровья человека?

По мнению экспертов, бархатцы обладают сильными антибактериальными и антимикробными свойствами, что позволяет им эффективно вести борьбу с различными видами гриппа.
Лучше всего свежие цветы бархатцев замочить в кипящей воде, дать настояться минут 15-20, а потом можно пить из них чай. Можно добавить лимонный сок и мед.
В бархатцах содержится очень много витамина К и железа. Они хорошо снижают давление и уровень холестерина, улучшают кровообращение и уменьшают газообразование, сообщает издание elle.hu.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
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