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В чём польза бархатцев для здоровья человека?

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Здоровье

По мнению экспертов, бархатцы обладают сильными антибактериальными и антимикробными свойствами, что позволяет им эффективно вести борьбу с различными видами гриппа.

Бархатцы
Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бархатцы

Лучше всего свежие цветы бархатцев замочить в кипящей воде, дать настояться минут 15-20, а потом можно пить из них чай. Можно добавить лимонный сок и мед.

В бархатцах содержится очень много витамина К и железа. Они хорошо снижают давление и уровень холестерина, улучшают кровообращение и уменьшают газообразование, сообщает издание elle.hu.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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