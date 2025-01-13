В чём польза бархатцев для здоровья человека?

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению экспертов, бархатцы обладают сильными антибактериальными и антимикробными свойствами, что позволяет им эффективно вести борьбу с различными видами гриппа.

Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бархатцы

Лучше всего свежие цветы бархатцев замочить в кипящей воде, дать настояться минут 15-20, а потом можно пить из них чай. Можно добавить лимонный сок и мед.

В бархатцах содержится очень много витамина К и железа. Они хорошо снижают давление и уровень холестерина, улучшают кровообращение и уменьшают газообразование, сообщает издание elle.hu.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

