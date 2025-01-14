Назван период менструального цикла, когда ускоряется обмен вещств

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины сталкивались во время менструации с тем, что у них хоть немного, но увеличивался вес и живот выглядел как на ранних сроках беременности. Эндокринолог Алина Мишарова обнадёжила представительниц прекрасного пола. Оказывается, во время второй фазы менструации обмен веществ ускоряется, а значит, похудение проходит намного быстрее и эффективнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Larm Rmah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в поле

"Влияние менструального цикла на скорость обмена веществ изучается уже давно. Ряд авторов связывают увеличение скорости метаболизма в лютеиновую (вторую) фазу с секрецией прогестерона, который способствует повышению температуры тела, а значит, и скорости обмена веществ", — рассказала Мишарова в беседе с "Газетой.ру".

Однако это не означает, что именно в последние дни менструации нужно ограничивать себя в еде и налегать исключительно на низкокалорийные продукты. Гораздо полезнее постоянно придерживаться здорового и сбалансированного питания, не ударяясь в крайности.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

