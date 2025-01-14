Четыре причины, почему манную кашу лучше есть как можно реже или вовсе исключить из рациона

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для некоторых людей вкус манной каши ассоциируется с детством и вызывает приятную ностальгию, другие, наоборот, ненавидели такое блюдо, особенно если в нём попадались пенки. Можно по-разному относиться к манке, но факт остаётся фактом: это самая вредная каша из всех существующих, и на это есть четыре причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

В манной каше слишком мало витаминов и микроэлементов, поэтому она годится только для того, чтобы утолить голод, но в плане пользы для организма она практически "пустая".

Также в этой каше содержится глютен, непереносимость которого может привести к проблемам со здоровьем. Если человек болен целиакией, глютен разрушает ворсинки тонкого кишечника.

Ещё более опасное вещество, которым "богата" манная каша, — это фитин. Он вымывает кальций из организма, поэтому при частом употреблении манной каши кости, зубы и ногти могут стать ломкими и хрупкими.

Кроме того, манная каша очень калорийна, и, как следствие, люди, которые постоянно ею завтракают, склонны к ожирению.

Манная каша может быть полезна пожилым людям или всем, у кого есть проблемы с пищеварением, поскольку, в отличие от других каш, она усваивается в нижнем отделе кишечника и выводит лишнюю слизь. Что касается здоровых людей, им гораздо больше пользы принесут геркулесовая, пшённая, гречневая или рисовая каши.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.

