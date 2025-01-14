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Девятилетний мальчик в Италии попал в больницу с кишечной инфекцией из-за сыра из сырого молока

1:03
Здоровье

Отдел профилактики итальянского Провинциального агентства здравоохранения Тренто (Апсс) получил сообщение о случае пищевой кишечной инфекции у 9-летнего ребенка.

Сыр
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

В ходе эпидемиологического расследования была выявлена возможная связь с употреблением сыра Puzzone, изготовленного из сырого (непастеризованного) молока. Зараженная партия сыра была немедленно изъята с рынка.

Всем, кто недавно приобретал сыр Puzzone, рекомендуется воздержаться от его употребления детьми, беременными женщинами и людьми с ослабленным иммунитетом.

Апсс напоминает, что сырое молоко, используемое в производстве таких сыров, не подвергается термической обработке, включая кипячение или пастеризацию. Это означает, что патогенные микроорганизмы, которые могут присутствовать в молоке после доения, не уничтожаются, что представляет опасность для здоровья особенно уязвимых групп населения — детей до 10 лет и для беременных женщин.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Кишечные инфекции — это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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