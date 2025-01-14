Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что пора подстричь кошке когти
Как правильно использовать автозапуск зимой: основные ошибки водителей
Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать
Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств
Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно
Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки
Рецепт щей, которые помогают худеть
Черешня для северных регионов: 10 сортов, которые порадуют урожаем
Самую дешёвую комнату в Москве оценили в 2,6 млн рублей

Стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом через поцелуи и общую посуду

0:56
Здоровье

Существует мнение о том, что кариесом можно заразиться через поцелуи, общую посуду или зубную щётку. Стоматолог Роман Бирюков рассказал в беседе с aif.ru, так ли это.

Посуда
Фото: commons.wikimedia.org by Chunchun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посуда

Специалист отметил, что на этот вопрос трудно ответить утвердительно или отрицательно. Учитывая, что кариес возникает из-за размножения бактерий, появляющихся на зубном налёте, можно сделать вывод, что эти бактерии, попадая в рот к другому человеку, способны спровоцировать у него кариес, однако стоматолог отметил, что при правильном уходе за зубами и здоровом питании такая проблема не должна возникнуть.

Бирюков подчеркнул, что риск заразиться кариесом высок среди детей: у них ещё не окрепла иммунная система, поэтому нужно особенно тщательно следить, чтобы ребёнок не тащил в рот предметы, на которых могла остаться чья-то слюна.

Уточнения

Ка́риес (лат  caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью Аудио 
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Последние материалы
Как правильно использовать автозапуск зимой: основные ошибки водителей
Зерновая смесь и секреты питания крыс: что важно знать
Клюква и бактерии: как ягода улучшает действие лекарств
Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно
Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки
Рецепт щей, которые помогают худеть
Черешня для северных регионов: 10 сортов, которые порадуют урожаем
Стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом через поцелуи и общую посуду
Самую дешёвую комнату в Москве оценили в 2,6 млн рублей
Шахназаров заявил, что три года СВО ничего не поменяли в русской культуре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.