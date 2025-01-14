Стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом через поцелуи и общую посуду

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение о том, что кариесом можно заразиться через поцелуи, общую посуду или зубную щётку. Стоматолог Роман Бирюков рассказал в беседе с aif.ru, так ли это.

Фото: commons.wikimedia.org by Chunchun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посуда

Специалист отметил, что на этот вопрос трудно ответить утвердительно или отрицательно. Учитывая, что кариес возникает из-за размножения бактерий, появляющихся на зубном налёте, можно сделать вывод, что эти бактерии, попадая в рот к другому человеку, способны спровоцировать у него кариес, однако стоматолог отметил, что при правильном уходе за зубами и здоровом питании такая проблема не должна возникнуть.

Бирюков подчеркнул, что риск заразиться кариесом высок среди детей: у них ещё не окрепла иммунная система, поэтому нужно особенно тщательно следить, чтобы ребёнок не тащил в рот предметы, на которых могла остаться чья-то слюна.

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

