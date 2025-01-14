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Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе

Здоровье

Иногда стресс и внезапный приступ паники могут застать врасплох: сердцебиение учащается, дыхание сбивается, а давление подскакивает. Что делать в такой ситуации? Попробуйте эти проверенные методы, которые помогут быстро взять себя в руки.

Женщина в стрессовом состоянии
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Женщина в стрессовом состоянии

1. Дыхание по методу "4-7-8"

Эта простая техника дыхания стимулирует парасимпатическую нервную систему, замедляя пульс и расслабляя тело. Как её выполнить?

  1. Вдох на 4 счета. Медленно вдохните через нос, считая до четырёх. Сконцентрируйтесь на дыхании "животом", заполняя нижние отделы лёгких.
  2. Задержите дыхание на 7 секунд. Это замедлит дыхание и стабилизирует нервную систему.
  3. Выдох на 8 счетов. Спокойно выпускайте воздух через рот, произнося мягкий звук "шшшш". Длинный и плавный выдох помогает снять напряжение.

Этот метод быстро снижает тревожность, возвращая ощущение контроля над ситуацией.

2. Массаж мочек ушей

Знаете ли вы, что мочки ушей связаны с важными акупунктурными точками? Потрите их одновременно обеими руками — это активирует блуждающий нерв, который отвечает за успокоение организма. Такой массаж уменьшает уровень кортизола, улучшает сердечный ритм и снимает ощущение паники.

3. Эфирное масло жасмина

Запах эфирного масла жасмина оказывает мощное расслабляющее воздействие на нервную систему. Держите его под рукой: вдохните аромат, когда чувствуете тревогу или стресс. Это поможет успокоиться, улучшить настроение и снизить сердечный ритм.

Эти методы просты, не требуют специальных навыков и работают в считанные минуты. Главное — действовать сразу, как только почувствовали первые признаки паники.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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