Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе

Иногда стресс и внезапный приступ паники могут застать врасплох: сердцебиение учащается, дыхание сбивается, а давление подскакивает. Что делать в такой ситуации? Попробуйте эти проверенные методы, которые помогут быстро взять себя в руки.
Эта простая техника дыхания стимулирует парасимпатическую нервную систему, замедляя пульс и расслабляя тело. Как её выполнить?
Этот метод быстро снижает тревожность, возвращая ощущение контроля над ситуацией.
Знаете ли вы, что мочки ушей связаны с важными акупунктурными точками? Потрите их одновременно обеими руками — это активирует блуждающий нерв, который отвечает за успокоение организма. Такой массаж уменьшает уровень кортизола, улучшает сердечный ритм и снимает ощущение паники.
Запах эфирного масла жасмина оказывает мощное расслабляющее воздействие на нервную систему. Держите его под рукой: вдохните аромат, когда чувствуете тревогу или стресс. Это поможет успокоиться, улучшить настроение и снизить сердечный ритм.
Эти методы просты, не требуют специальных навыков и работают в считанные минуты. Главное — действовать сразу, как только почувствовали первые признаки паники.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.