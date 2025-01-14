Гормональный баланс: как питание помогает избежать проблем

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наше настроение и физическое состояние тесно связаны с гормональными изменениями, которые происходят в организме. Ежемесячные колебания гормонов могут вызывать не только изменения в самочувствии, но и серьёзные нарушения здоровья. Однако правильное питание и образ жизни могут помочь сохранить гормональный баланс.

Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медитация

Признаки гормонального сбоя

Гормональный дисбаланс возникает, когда уровень одного или нескольких гормонов становится слишком высоким или низким. Иногда это временное состояние, но в некоторых случаях проблема может принимать хронический характер, требуя медицинского вмешательства.

Наиболее распространённые симптомы:

Нерегулярные менструации. Это один из первых признаков гормональных нарушений, часто связанных с синдромом поликистозных яичников.

Это один из первых признаков гормональных нарушений, часто связанных с синдромом поликистозных яичников. Бесплодие. Основная причина проблем с зачатием часто связана с гормональным фоном.

Основная причина проблем с зачатием часто связана с гормональным фоном. Угревая сыпь. Гормональные колебания, особенно в подростковом возрасте, могут вызывать закупорку пор и появление акне.

Гормональные колебания, особенно в подростковом возрасте, могут вызывать закупорку пор и появление акне. Проблемы с щитовидной железой. Это может привести к резкому ухудшению общего состояния.

Это может привести к резкому ухудшению общего состояния. Ожирение. Изменения уровня гормонов нередко влияют на аппетит и метаболизм, что приводит к накоплению лишнего веса.

Как улучшить гормональное здоровье

По мнению специалистов, для коррекции гормональных нарушений важно обратиться к эндокринологу. Однако соблюдение правильного режима питания и образа жизни также играет важную роль. Следующие рекомендации помогут вам поддерживать гормональный баланс:

Достаточное потребление белка. Белок помогает синтезировать гормоны, регулирующие аппетит, уровень стресса и обмен веществ.

Белок помогает синтезировать гормоны, регулирующие аппетит, уровень стресса и обмен веществ. Физическая активность. Регулярные упражнения улучшают чувствительность к инсулину, снижают его уровень и поддерживают нормальный уровень тестостерона.

Регулярные упражнения улучшают чувствительность к инсулину, снижают его уровень и поддерживают нормальный уровень тестостерона. Контроль веса. Лишний вес нарушает гормональный баланс и ухудшает чувствительность к инсулину.

Лишний вес нарушает гормональный баланс и ухудшает чувствительность к инсулину. Здоровье кишечника. Микробиом напрямую влияет на уровень гормонов, включая те, что регулируют чувство сытости.

Микробиом напрямую влияет на уровень гормонов, включая те, что регулируют чувство сытости. Снижение потребления сахара. Избыток сахара способствует инсулинорезистентности и другим проблемам.

Избыток сахара способствует инсулинорезистентности и другим проблемам. Снижение стресса. Медитация и йога помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Медитация и йога помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса. Полезные жиры. Омега-3 и MCT жиры поддерживают гормональный баланс.

Омега-3 и MCT жиры поддерживают гормональный баланс. Качественный сон. Хронический недосып нарушает выработку гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ.

Хронический недосып нарушает выработку гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ. Больше клетчатки. Она стимулирует выработку гормонов сытости.

Она стимулирует выработку гормонов сытости. Средиземноморская диета. Такой режим питания снижает уровень эстрогена и помогает предотвратить некоторые заболевания.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

