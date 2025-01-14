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Гормональный баланс: как питание помогает избежать проблем

3:04
Здоровье

Наше настроение и физическое состояние тесно связаны с гормональными изменениями, которые происходят в организме. Ежемесячные колебания гормонов могут вызывать не только изменения в самочувствии, но и серьёзные нарушения здоровья. Однако правильное питание и образ жизни могут помочь сохранить гормональный баланс.

Медитация
Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медитация

Признаки гормонального сбоя

Гормональный дисбаланс возникает, когда уровень одного или нескольких гормонов становится слишком высоким или низким. Иногда это временное состояние, но в некоторых случаях проблема может принимать хронический характер, требуя медицинского вмешательства.

Наиболее распространённые симптомы:

  • Нерегулярные менструации. Это один из первых признаков гормональных нарушений, часто связанных с синдромом поликистозных яичников.
  • Бесплодие. Основная причина проблем с зачатием часто связана с гормональным фоном.
  • Угревая сыпь. Гормональные колебания, особенно в подростковом возрасте, могут вызывать закупорку пор и появление акне.
  • Проблемы с щитовидной железой. Это может привести к резкому ухудшению общего состояния.
  • Ожирение. Изменения уровня гормонов нередко влияют на аппетит и метаболизм, что приводит к накоплению лишнего веса.

Как улучшить гормональное здоровье

По мнению специалистов, для коррекции гормональных нарушений важно обратиться к эндокринологу. Однако соблюдение правильного режима питания и образа жизни также играет важную роль. Следующие рекомендации помогут вам поддерживать гормональный баланс:

  • Достаточное потребление белка. Белок помогает синтезировать гормоны, регулирующие аппетит, уровень стресса и обмен веществ.
  • Физическая активность. Регулярные упражнения улучшают чувствительность к инсулину, снижают его уровень и поддерживают нормальный уровень тестостерона.
  • Контроль веса. Лишний вес нарушает гормональный баланс и ухудшает чувствительность к инсулину.
  • Здоровье кишечника. Микробиом напрямую влияет на уровень гормонов, включая те, что регулируют чувство сытости.
  • Снижение потребления сахара. Избыток сахара способствует инсулинорезистентности и другим проблемам.
  • Снижение стресса. Медитация и йога помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса.
  • Полезные жиры. Омега-3 и MCT жиры поддерживают гормональный баланс.
  • Качественный сон. Хронический недосып нарушает выработку гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ.
  • Больше клетчатки. Она стимулирует выработку гормонов сытости.
  • Средиземноморская диета. Такой режим питания снижает уровень эстрогена и помогает предотвратить некоторые заболевания.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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