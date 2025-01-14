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Ошибка в выборе носков: она может стоить вам здоровья

2:52
Здоровье

Носки не только защищают наши ноги, но и помогают контролировать уровень влажности. Однако не все виды носков приносят пользу, некоторые из них способны нанести вред. Как выбрать правильные носки и чего стоит избегать?

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Черные носки: скрытые риски

Ортопед Чендлер Хаббард предупреждает: черные или темные носки могут окрасить ноги из-за красителя. Это часто имитирует синяки или кожные поражения, а в некоторых случаях вызывает раздражение, контактный дерматит или аллергическую реакцию.

Что делать? Если вы предпочитаете темные носки, обязательно постирайте их перед первым использованием. Это поможет снизить риск окрашивания кожи и ногтей.

Доктор Эбони Винсент-Слит, хирург-ортопед, добавляет, что черные носки могут плохо пропускать воздух. Их материал иногда застревает под ногтями, создавая благоприятные условия для грибковых инфекций. Эксперт также советует перед покупкой проверить ткань на гибкость, проведя по ней рукой.

Важно: ткани, которые отводят влагу

Поддержание сухости ног — ключ к здоровью. Хаббард отмечает три основных типа материалов для носков: хлопок, шерсть и синтетика.

Хлопок плохо впитывает влагу, оставляя её на коже.
Шерсть лучше справляется с этой задачей, но её плотность делает носки менее популярными в жару.
Синтетика — чаще всего смесь материалов, которая хорошо отводит влагу. Но выбор зависит от индивидуальных особенностей: если вы редко потеете, хлопок или шерсть могут подойти больше.

Подходящий размер — залог удобства

Слишком свободные носки соскальзывают, вызывая трение, мозоли или волдыри. Слишком тесные модели ограничивают кровоток и доставляют дискомфорт.

"Носки должны плотно облегать ногу, не сдавливая её, особенно в области пяток и пальцев", — подчёркивает Хаббард.

Для спортсменов идеальны модели с разделением на левую и правую ногу, которые повторяют анатомические контуры.

Чистота и состояние носков

Даже внешне чистые носки нужно менять ежедневно. Ношение грязных носков может привести к раздражению кожи, грибку и другим инфекциям. Кроме того, обувь, надетая без носков, создаёт благоприятную среду для микоза стопы и грибковых ногтей.

Следите за состоянием носков:

  • Носки с дырками увеличивают риск мозолей и волдырей.
  • Изношенные пары, которые потеряли форму, уже не выполняют свою функцию.
  • Эксперты советуют обновлять гардероб каждые 3-6 месяцев.

Уточнения

Носки́ - вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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