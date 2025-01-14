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Психологи о мукбангах: скрытая угроза или безобидное развлечение

2:19
Здоровье

Мокпан (или мукбанг) — формат видеоконтента, где блогеры демонстративно употребляют большие порции еды во время длительных трансляций, — стал настоящим феноменом в интернете. Однако такое, казалось бы, безобидное развлечение может быть далеко не безопасным.

Шоколадное мороженое
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадное мороженое

О том, кто может спокойно смотреть подобные видео, а кому лучше отказаться, "Радио 1" рассказали кандидат медицинских наук, психотерапевт Марат Сараев и директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Влияние на детскую психику

Как объясняет Марат Сараев, мокпаны могут негативно сказаться на неокрепшей психике ребёнка. Причина в том, что такие видео провоцируют переедание.

"Такие видео раздражают центр потребления пищи. Соответственно, человеку хочется есть больше, чем ему нужно", — предупреждает психотерапевт.

Кто смотрит мокпаны

Ирина Смолярчук выделяет три основные категории зрителей подобных видео:

  • Люди с садистическими наклонностями.
  • Люди, страдающие расстройствами пищевого поведения (например, булимией или анорексией).
  • Психически здоровые люди, которые просто любят наблюдать за чужой жизнью.

Почему садистам такие видео "экологичны"

Парадоксально, но для людей с садистическими наклонностями мокпаны могут быть полезны. Смолярчук объясняет, что через такие видео они проживают свои внутренние агрессивные импульсы, что помогает избежать реальных действий.

"Эти видео дают таким людям возможность безопасно выпускать свои эмоции. Это связано с норадреналином и кортизолом — гормонами, отвечающими за стресс", — поясняет эксперт.

Роль мокпанов при расстройствах пищевого поведения

Для зрителей с булимией, анорексией или орторексией мокпаны становятся способом справиться с внутренними конфликтами. Наблюдая за поеданием пищи другими людьми, они словно участвуют в этом процессе, что помогает им временно справиться с трудностями.

"Через просмотр мокпанов они проживают свои сложные и деструктивные пищевые процессы", — говорит Смолярчук.

Уточнения

Мокпан (кор. 먹방, буквально «трансляция приема пищи», также встречаются варианты транскрипции «мокбан» и «мукбанг») — форма видеоблогинга, представляющая собой трансляцию поедания большого количества пищи в реальном времени, параллельно блогер общается со зрителями. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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