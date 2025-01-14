Эти продукты насытят и не навредят фигуре: топ лёгких блюд

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда организм требует лёгкой пищи, которая не перегружает желудок, но при этом дарит чувство сытости. К счастью, существуют продукты с низкой калорийностью, которые полезны для здоровья и не навредят фигуре.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Клубника: сочный витаминный заряд

Всего 30 калорий на 100 граммов — и при этом кладезь полезных веществ. Диетологи отмечают, что всего восемь средних ягод обеспечат 160% дневной нормы витамина С.

Клубника богата антиоксидантами, которые защищают организм от инсулинорезистентности, воспалений и дисбаланса метаболизма. Она идеально подойдёт для перекуса или десерта.

Арбуз: легкость и освежение

Состоящий на 92% из воды, арбуз — настоящий летний хит. В нём также всего 30 калорий на порцию, но при этом он богат витаминами А и С. Арбуз быстро утоляет жажду, насыщает и станет отличным завершением трапезы.

Болгарский перец: универсальный суперпродукт

Средний перец содержит около 30 калорий, при этом он насыщен антиоксидантами и витаминами С и А. Его можно добавлять в омлеты, тушить с куриной грудкой или использовать в свежих салатах — отличное сочетание вкуса и пользы.

Помидоры: поддержка сердца и печени

Помидоры очищают организм благодаря содержанию хлора и сульфида, которые выводят отходы. В них всего 18 калорий на 100 граммов, но огромное количество калия, витамина С и антиоксиданта ликопина, который придаёт красный цвет.

Добавляйте помидоры в соусы, салаты, супы или пиццу, чтобы сделать блюда полезнее и вкуснее.

Спаржа: лёгкость и сытость

Богатая клетчаткой, спаржа улучшает пищеварение, борется с запорами и способствует выработке полезных бактерий в кишечнике. Это лучший выбор для тех, кто хочет сохранить фигуру и чувствовать себя энергично.

Руккола: зелёный эликсир

В 100 граммах рукколы содержится всего 30 калорий. При этом она насыщена витамином С, железом и калием, которые укрепляют кости, поддерживают здоровье сердца и снижают риск хронических заболеваний.

Руккола универсальна — добавляйте её в салаты, смузи или даже пиццу.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

