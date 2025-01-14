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Коста-Рика раскрывает секрет долголетия за завтраком

2:04
Здоровье

А что, если ваш завтрак станет секретом долголетия? По словам Дэна Бюттнера, исследователя, изучающего регионы, где люди регулярно доживают до 100 лет и больше, в небольшом деревушке на полуострове Никоя в Коста-Рике скрывается ключ к идеальному утреннему приему пищи. Эта деревня расположена в одной из известных "синих зон", прославленных необычайной продолжительностью жизни их жителей.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Завтрак

Завтрак не как у всех

Этот прием пищи не имеет ничего общего с привычным для французов завтраком, включающим хлеб, джем или круассаны. Здесь речь идет о соленом, питательном и очень сытном завтраке. Он состоит из трех основных компонентов:

  • Кукурузная тортилья, богатая сложными углеводами с низким гликемическим индексом, предотвращающими скачки уровня сахара в крови.
  • Щедрая порция черной фасоли, настоящего кладезя полезных веществ.
  • Длиннозерный белый рис, дополненный соусом "чили", приготовленным на основе уксуса, лука, красного перца и местных трав (розмарина, тимьяна и шалфея).

Полезные свойства черной фасоли

Черная фасоль — это настоящий суперфуд, обладающий следующими преимуществами:

  • Мощные антиоксиданты: фасоль содержит их в 10 раз больше, чем апельсин.
  • Регулировка уровня инсулина: она помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижая риск диабета.
  • Поддержка иммунитета: благодаря высокому содержанию калия и витамина B.
  • Снижение риска смертности: исследование показало, что каждая ежедневная порция фасоли (примерно две столовые ложки) снижает этот риск на 8 %.

Идеальная комбинация

Сочетание фасоли и риса создает полноценный белок, содержащий все необходимые организму аминокислоты. Этот простой, но сбалансированный завтрак отражает рацион жителей Никои, которые делают выбор в пользу традиций и здоровья.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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