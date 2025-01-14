Коста-Рика раскрывает секрет долголетия за завтраком

А что, если ваш завтрак станет секретом долголетия? По словам Дэна Бюттнера, исследователя, изучающего регионы, где люди регулярно доживают до 100 лет и больше, в небольшом деревушке на полуострове Никоя в Коста-Рике скрывается ключ к идеальному утреннему приему пищи. Эта деревня расположена в одной из известных "синих зон", прославленных необычайной продолжительностью жизни их жителей.
Этот прием пищи не имеет ничего общего с привычным для французов завтраком, включающим хлеб, джем или круассаны. Здесь речь идет о соленом, питательном и очень сытном завтраке. Он состоит из трех основных компонентов:
Черная фасоль — это настоящий суперфуд, обладающий следующими преимуществами:
Сочетание фасоли и риса создает полноценный белок, содержащий все необходимые организму аминокислоты. Этот простой, но сбалансированный завтрак отражает рацион жителей Никои, которые делают выбор в пользу традиций и здоровья.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.