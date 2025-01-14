Почему фрукты вызывают вздутие живота и как этого избежать

Фрукты приносят несомненную пользу организму: в них содержится клетчатка и множество витаминов, микроэлементов, однако даже у такого вкусного и полезного десерта есть свой побочный эффект. Иногда стоит съесть даже один фрукт — и у человека вздувается живот. Гастроэнтеролог Егор Язев рассказал Здоровью Mail, почему такое происходит и как с этим бороться.
Врач объяснил, что вздутие живота провоцируют фруктоза, сахарные спирты и фруктаны. Эти вещества тяжело усваиваются организмом, вбирают в себя жидкость, а в толстом кишечнике превращаются в газы. Это касается большинства фруктов, но есть и такие, которые не вызывают появления газов, например, киви, ананас, голубика, папайя, драгонфрут и зелёный банан.
По словам Язева, бороться со вздутием можно, добавляя в свой рацион больше безопасных фруктов. Это не означает, что нужно отказываться от яблок, груш, персиков, апельсинов, но желательно есть их в умеренных количествах.
Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
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