Британские учёные выяснили, сколько лет живут люди с деменцией

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция — неприятное заболевание, свойственное некоторым пожилым людям. Британские учёные выяснили, сколько в среднем живут мужчины и женщины, страдающие этим недугом.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

Если женщина заболела деменцией в 60 лет, её жизнь после этого длится примерно 9 лет. Если болезнь началась в 85 лет, есть вероятность, что женщина проживёт ещё 4 года. У мужчин срок жизни значительно меньше, чем у женщин. Если мужчине поставили диагноз "деменция" в 60 лет, он может прожить приблизительно 6,5 лет, а если болезнь случилась в 85 лет, такому мужчине остаётся жить около двух лет.

Деменция бывает разной степени тяжести. При самой тяжёлой форме человек абсолютно ничего не может делать самостоятельно, за ним постоянно нужно следить, а оставлять его одного бывает опасно. Чтобы избежать деменции, рекомендуется вести активную жизнь, иметь увлечения и тренировать мозг.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

