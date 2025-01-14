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Британские учёные выяснили, сколько лет живут люди с деменцией

1:05
Здоровье

Деменция — неприятное заболевание, свойственное некоторым пожилым людям. Британские учёные выяснили, сколько в среднем живут мужчины и женщины, страдающие этим недугом.

Часы
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Если женщина заболела деменцией в 60 лет, её жизнь после этого длится примерно 9 лет. Если болезнь началась в 85 лет, есть вероятность, что женщина проживёт ещё 4 года. У мужчин срок жизни значительно меньше, чем у женщин. Если мужчине поставили диагноз "деменция" в 60 лет, он может прожить приблизительно 6,5 лет, а если болезнь случилась в 85 лет, такому мужчине остаётся жить около двух лет.

Деменция бывает разной степени тяжести. При самой тяжёлой форме человек абсолютно ничего не может делать самостоятельно, за ним постоянно нужно следить, а оставлять его одного бывает опасно. Чтобы избежать деменции, рекомендуется вести активную жизнь, иметь увлечения и тренировать мозг.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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