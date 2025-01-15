Почему для здоровья мозга важно развивать силу ног

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержание силы ног важно не только для физического здоровья, но и для функционирования мозга. Исследования показали, что слабые мышцы ног могут не только ухудшать физическую форму, но и сокращать продолжительность жизни, а также снижать когнитивные функции. Об этом рассказывает физиотерапевт Меган Оливос.

Фото: Wikipedia by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина завязывает шнурки

Сильные мышцы ног оказывают положительное влияние на гиппокамп - область мозга, связанную с памятью и обучением. Поэтому упражнения для ног могут помочь снизить риск таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера, которые связаны с ухудшением состояния гиппокампа.

Для укрепления мышц ног, эксперты рекомендуют начинать с простых упражнений и постепенно увеличивать нагрузку. Важно проконсультироваться с врачом перед началом тренировок, чтобы исключить возможные противопоказания.

Кроме того, развитие силы ног помогает предотвратить падения, что особенно важно с возрастом. Таким образом, укрепление ног имеет не только физическое, но и когнитивное значение.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание.

