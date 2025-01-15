Шесть форм любви, которые активируют разные участки мозга

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Аалто в Финляндии провели уникальное исследование, в котором они обнаружили шесть различных форм любви, каждая из которых по-разному влияет на мозг. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердце и бумажные человечки

В ходе исследования 55 родителей проходили сканирование фМРТ, в то время как им зачитывались сценарии, описывающие различные виды любви, включая родительскую любовь, романтические чувства и любовь к питомцам. Результаты показали, что родительская любовь вызывает наиболее интенсивную активацию тех областей мозга, которые связаны с системой вознаграждения. В то же время романтическая любовь активирует другие, социально ориентированные зоны мозга.

Особое внимание учёных привлекло то, что любовь к питомцам активировала те же социальные области мозга, что и любовь к людям. Это подтверждает теорию о том, что между человеком и его питомцем существует глубокая эмоциональная связь.

Таким образом, исследование демонстрирует, что любовь имеет сложную неврологическую природу, и в зависимости от того, к кому или чему она направлена, мозг активирует различные его участки. В результате учёные выделили шесть форм любви, каждая из которых имеет своё влияние на мозговую активность. Это родительская любовь, романтическая любовь, любовь к другу, незнакомцу, к питомцам и к природе.

Уточнения

Любо́вь - чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



