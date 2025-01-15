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Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность

1:21
Здоровье

Ночной отдых может быть затруднён, когда тревожные мысли не дают заснуть. Однако есть способы помочь себе расслабиться, и один из них — это выбор правильных чаёв. Диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники в США поделилась рекомендациями по видам чая, которые помогут настроиться на полноценный сон.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Ромашковый чай - одно из самых популярных средств для расслабления. Учёные связывают его успокаивающий эффект с флавоноидом апигенином, который взаимодействует с рецепторами мозга, снижая уровень беспокойства и повышая сонливость.

Лавандовый чай обладает не менее сильным расслабляющим действием. Он помогает снять депрессию, тревогу и облегчает засыпание, обеспечивая качественный отдых.

Корень валерианы - традиционное средство для улучшения сна и снижения тревожности. Исследования подтверждают, что валериана помогает расслабиться, но с этим чаем нужно быть осторожным. Некоторые исследования показывают, что его употребление может вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, расстройства желудка и сонливость на следующий день.

Выбор правильного чая перед сном может стать отличным способом помочь себе расслабиться и подготовиться ко сну.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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