Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность

Ночной отдых может быть затруднён, когда тревожные мысли не дают заснуть. Однако есть способы помочь себе расслабиться, и один из них — это выбор правильных чаёв. Диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники в США поделилась рекомендациями по видам чая, которые помогут настроиться на полноценный сон.
Ромашковый чай - одно из самых популярных средств для расслабления. Учёные связывают его успокаивающий эффект с флавоноидом апигенином, который взаимодействует с рецепторами мозга, снижая уровень беспокойства и повышая сонливость.
Лавандовый чай обладает не менее сильным расслабляющим действием. Он помогает снять депрессию, тревогу и облегчает засыпание, обеспечивая качественный отдых.
Корень валерианы - традиционное средство для улучшения сна и снижения тревожности. Исследования подтверждают, что валериана помогает расслабиться, но с этим чаем нужно быть осторожным. Некоторые исследования показывают, что его употребление может вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, расстройства желудка и сонливость на следующий день.
Выбор правильного чая перед сном может стать отличным способом помочь себе расслабиться и подготовиться ко сну.
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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