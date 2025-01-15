Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов
Секреты идеальной кожи: как победить пигментацию и морщины
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность
Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки
Новый роскошный автомобиль от китайского концерна GWM удивит самоуверенностью, мотором с наддувом и ценой
Формат работы будущего — удалёнка прочно вошла в жизнь россиян
Самые ласковые кошки: идеальные питомцы для вашей семьи

Почему ресницы — это не просто украшение, а защита для глаз

1:29
Здоровье

Исследования, проведённые китайскими учёными под руководством профессора Цзян Лэя, раскрыли важную функцию ресниц, которая ранее оставалась малоизвестной. Обычно ресницы воспринимались как защитный барьер, но учёные доказали, что их структура играет гораздо более важную роль, помогая сохранять ясность зрения.

Наращивание ресниц
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Наращивание ресниц

Ресницы состоят из гидрофобных волокон с микротрещинами, которые отводят влагу и предотвращают попадание капель на поверхность глаз. Это позволяет глазам оставаться сухими даже в условиях высокой влажности или дождя, что, в свою очередь, помогает поддерживать комфортное зрение в любых погодных условиях.

Для исследования учёные использовали математическую модель, которая позволила анализировать силы, действующие на ресницы. Это объяснило, как их уникальная форма и строение обеспечивают значительные гидродинамические преимущества, отталкивая влагу и обеспечивая защиту глаз.

Результаты работы вдохновили на создание новых технологий, имитирующих структуру ресниц. Одним из таких новшеств стали водоотталкивающие накладные ресницы, а также устройства для визуализации, которые могут эффективно работать в условиях высокой влажности. Эти разработки открывают новые горизонты в области биомиметики и могут привести к улучшению функциональности различных технологий.

Уточнения

Ресни́цы - волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Последние материалы
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность
Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки
Новый роскошный автомобиль от китайского концерна GWM удивит самоуверенностью, мотором с наддувом и ценой
Формат работы будущего — удалёнка прочно вошла в жизнь россиян
Самые ласковые кошки: идеальные питомцы для вашей семьи
Почему летнее топливо зимой опасно для двигателя
Лучшая альтернатива соли для рыбных блюд
Этот простой продукт облегчит симптомы менопаузы: вкусно и полезно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.