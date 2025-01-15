Почему ресницы — это не просто украшение, а защита для глаз

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования, проведённые китайскими учёными под руководством профессора Цзян Лэя, раскрыли важную функцию ресниц, которая ранее оставалась малоизвестной. Обычно ресницы воспринимались как защитный барьер, но учёные доказали, что их структура играет гораздо более важную роль, помогая сохранять ясность зрения.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Наращивание ресниц

Ресницы состоят из гидрофобных волокон с микротрещинами, которые отводят влагу и предотвращают попадание капель на поверхность глаз. Это позволяет глазам оставаться сухими даже в условиях высокой влажности или дождя, что, в свою очередь, помогает поддерживать комфортное зрение в любых погодных условиях.

Для исследования учёные использовали математическую модель, которая позволила анализировать силы, действующие на ресницы. Это объяснило, как их уникальная форма и строение обеспечивают значительные гидродинамические преимущества, отталкивая влагу и обеспечивая защиту глаз.

Результаты работы вдохновили на создание новых технологий, имитирующих структуру ресниц. Одним из таких новшеств стали водоотталкивающие накладные ресницы, а также устройства для визуализации, которые могут эффективно работать в условиях высокой влажности. Эти разработки открывают новые горизонты в области биомиметики и могут привести к улучшению функциональности различных технологий.

Уточнения

Ресни́цы - волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

