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Почему успешные люди могут страдать от тревожности

1:56
Здоровье

Высокофункциональная тревожность - это состояние, при котором человек может достигать значительных успехов в карьере, поддерживать крепкие отношения и быть окружённым друзьями. Однако внутренняя борьба с постоянной самокритикой и тревожными состояниями остаётся невидимой для окружающих.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Психиатр из Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы, Неха Чаудхари, объясняет, что такие люди могут выглядеть успешными и уверенными, но на самом деле они сталкиваются с распространёнными симптомами тревоги, которые мешают наслаждаться достижениями.

Признаки высокофункциональной тревожности:

  1. Переутомление и нежелание делать перерывы. Несмотря на усталость, человек продолжает работать без остановок.
  2. Трудности с замедлением темпа. Взять выходной или замедлить ритм кажется невозможным, даже если это необходимо для здоровья.
  3. Чувство вины за мелкие неудачи. Любые промахи воспринимаются как личная трагедия, что усиливает самокритику.
  4. Неумение делегировать задачи. Стремление взять всё под контроль мешает разделению ответственности.
  5. Раздражение. Небольшие проблемы могут вызвать сильное чувство раздражения и нетерпения.
  6. Отрицательный внутренний диалог. Постоянные мысли о том, что человек не делает достаточно или что он не соответствует ожиданиям.
  7. Микроменеджмент. Чрезмерный контроль над другими людьми, не позволяющий им проявлять самостоятельность.
  8. Проблемы со сном. Тревожные мысли не дают расслабиться и полноценно отдохнуть.

Эти признаки могут быть едва заметными для окружающих, но они сильно влияют на качество жизни человека, вызывая внутренний конфликт между внешним успехом и внутренней борьбой с тревогой.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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