Что происходит с вашим организмом вечером при простуде

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему вечером при простуде становится хуже

Это явление, которое знакомо многим. Простуда - довольно распространённое заболевание, с которым человек сталкивается 2-4 раза в год. Однако интересный факт: её симптомы часто усиливаются в вечернее время. Это связано с рядом физиологических и психологических факторов:

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Циркадные ритмы организма Иммунная система подчиняется циркадным ритмам, которые регулируют её активность в течение дня. В утренние часы иммунитет работает более интенсивно, что помогает организму бороться с воспалительными процессами. К вечеру активность иммунной системы снижается, что способствует проявлению более выраженных симптомов простуды.

Иммунная система подчиняется циркадным ритмам, которые регулируют её активность в течение дня. В утренние часы иммунитет работает более интенсивно, что помогает организму бороться с воспалительными процессами. К вечеру активность иммунной системы снижается, что способствует проявлению более выраженных симптомов простуды. Гормональные изменения В течение дня уровень гормонов, влияющих на иммунитет, изменяется. Утром активно вырабатывается кортизол — гормон, который помогает подавить воспалительные реакции и облегчить симптомы болезни. Но к ночи уровень кортизола снижается, что может привести к усилению воспалительных процессов и ухудшению самочувствия. Кроме того, ночью увеличивается выработка мелатонина - гормона сна, который помогает расслабиться и регулирует циркадные ритмы. Хотя мелатонин не подавляет иммунитет, его влияние на организм может усиливать восприятие симптомов.

Горизонтальное положение Когда больной ложится в постель, слизь в носовых проходах и горле оттекает медленнее. Это ухудшает дыхание, усиливает кашель и может вызвать головную боль. Кроме того, при горизонтальном положении нарушается вентиляция лёгких, что может способствовать застою жидкости в дыхательных путях.

Когда больной ложится в постель, слизь в носовых проходах и горле оттекает медленнее. Это ухудшает дыхание, усиливает кашель и может вызвать головную боль. Кроме того, при горизонтальном положении нарушается вентиляция лёгких, что может способствовать застою жидкости в дыхательных путях. Психологические факторы Вечером мы обычно меньше отвлекаемся на повседневные заботы. В этот момент внимание сосредотачивается на собственном состоянии, что усиливает восприятие симптомов простуды, особенно перед сном. Процесс расслабления приводит к тому, что человек становится более чувствительным к дискомфорту.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

