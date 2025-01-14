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Как калорийное ограничение влияет на активность: неожиданное открытие

1:06
Здоровье

Миф о том, что диета снижает энергию для тренировок, подвергся сомнению в результате нового исследования учёных Калифорнийского университета. Работа, опубликованная в журнале Physiology & Behavior, демонстрирует, что сокращение калорий в рационе не всегда приводит к снижению физической активности, как считалось ранее.

Танец
Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Танец

В ходе эксперимента учёные отслеживали активность мышей, которых помещали в условия с ограниченным потреблением калорий. Несмотря на уменьшенное количество пищи, уровень активности у животных оставался высоким, особенно при использовании беговых колёс. Даже при снижении калорий на 40%, грызуны сократили свою беговую активность всего на 11%, что оказалось незначительным по сравнению с их обычной физической активностью.

Результаты этого исследования показывают, что организм может сохранять способность к физической активности, несмотря на ограничение калорий. Это опровергает мнение, что диета автоматически ведёт к снижению уровня энергии для тренировки.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Дмитрий Тезнев
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