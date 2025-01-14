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Молодёжь под угрозой: как гаджеты повышают риск сердечных заболеваний

1:17
Здоровье

Эксперты предупреждают: время, проведённое перед экранами гаджетов и телевизоров, может серьёзно повлиять на здоровье сердца. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of General Internal Medicine, выявило прямую связь между количеством времени, проведённого за экранами, и риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Учёные из США наблюдали за более чем 4 тысячами участников в возрасте от 18 до 30 лет в течение более 30 лет.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

Результаты исследования показали, что каждый дополнительный час перед экраном в возрасте 23 лет значительно увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца (ИБС) и других сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Особое внимание исследователи обратили на мужчин, у которых риск развития ИБС и инсульта оказался значительно выше, чем у женщин, если они проводили много времени перед телевизором в молодости.

Интересно, что учёные отметили: даже при высоком уровне физической активности время, проведённое за экранами, не снижает рисков для здоровья сердца. Это подчёркивает важность комплексного подхода к сохранению сердечно-сосудистого здоровья.

Уточнения

Ишемическая болезнь сердца — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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