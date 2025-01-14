Зачем завтрак важен для тех, кто хочет похудеть

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак — это не просто первая еда дня, а ключевая часть рациона, которую нельзя игнорировать, особенно если цель — похудеть. Эндокринолог Марина Калошина объясняет, что отказ от завтрака может повлиять на контроль аппетита и привести к сильному голоду уже к обеду, что увеличивает риск переедания.

Доктор уточняет, что завтрак должен составлять примерно 35% от суточной калорийности, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей с метаболическими нарушениями. Завтрак помогает не только контролировать аппетит, но и поддерживать нормальный обмен веществ в течение дня.

Особое внимание стоит уделить различию между чувством голода и жаждой. Исследования показывают, что многие люди путают эти ощущения. На самом деле, 80% людей могут воспринимать жажду как голод. Калошина рекомендует выпить стакан воды, чтобы проверить, не вызвана ли ваша потребность в еде дефицитом жидкости.

Завтрак — это не только вопрос питания, но и вопрос здоровья. Он помогает сохранить энергичность, стабилизировать обмен веществ и избежать лишних калорий в течение дня. Поэтому не стоит пренебрегать первым приёмом пищи!

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

