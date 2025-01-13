Диетолог объяснила, в чём польза и вред марципана

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как и любая сладость, марципан вреден из-за большого содержания сахара и углеводов, однако польза такого лакомства заключается в том, что в нём содержится тёртый миндаль. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с "Тульской службой новостей".

Фото: commons.wikimedia.org by Storye book, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ марципан

Употребление марципана следует ограничить людям с лишним весом и сахарным диабетом. Конечно, изредка не возбраняется побаловать себя сладким, но всё же это не должно входить в привычку.

Что касается миндаля, это кладезь полезных веществ. В нём содержатся витамины группы B, витамин E, железо, магний, калий. Также этот орех полезен тем, кому хочется сохранить красоту и молодость как можно дольше, ведь он придаёт коже свежий и здоровый вид, а волосам — блеск и шелковистость.

"Миндаль в умеренных количествах рекомендуется к употреблению людям, у которых на него нет аллергических реакций", — сказала Бурякова.

Уточнения

Марципа́н (нем. Marzipan, итал. marzapane, исп. mazapán) — смесь измельчённого в муку миндаля и сахарного сиропа (сахарной пудры).

