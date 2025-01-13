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Вот почему работа в офисе может привести к бесплодию и как этого избежать

1:13
Здоровье

Работа в офисе — неизбежная часть современной жизни. Не всем людям удаётся перейти на удалёнку или на гибридный график, и приходится из года в год ездить на работу и проводить на ней большую часть времени. Это приводит к тому, что сидячий образ жизни становится обычным делом для человека. К тому же в офисе сотрудники нередко устраивают перекусы, что в свою очередь усугубляет проблему.

Офис
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офис

Мужское здоровье может сильно пострадать от бесконечного сидения. Офисный работник рискует заболеть простатитом.

"Такие пациенты зачастую начинают искать спасение в БАДах, ходят по врачам, тратят уйму денег на всевозможные анализы и болезненные процедуры, хотя большинству из них надо просто начать заниматься спортом и наладить режим питания, и через пару месяцев они забудут о проблемах", — объяснил уролог-хирург Максим Рябов в беседе со Здоровьем Mail.

Для женщин опасность офисной работы ещё серьёзнее. Женщины могут столкнуться с такой проблемой, как застой крови. Для них рекомендация та же, что и для мужчин: нужно больше движения.

Уточнения

Бесплодие (инфертильность) (лат. Sterilitas) — в медицине — неспособность пары в детородном возрасте зачать ребёнка при регулярной половой жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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