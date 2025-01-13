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Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают

1:53
Здоровье

Вода из бутылок давно стала привычным элементом нашей жизни. Однако исследования показывают, что она может представлять реальную опасность для психического здоровья. Причина кроется в микропластике, который попадает в организм с едой и питьем.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Как микропластик влияет на организм?

Микропластик — это крошечные частицы, способные нарушать работу дофаминовой системы. Эта система отвечает за наше настроение и мотивацию.

Исследования на животных показывают, что микропластик:

  • Повышает уровень тревожности.
  • Подавляет активность.
  • Приводит к проблемам с социализацией.

В бутилированной воде концентрация микропластика значительно выше, чем в обычной воде из-под крана — примерно в два-три раза.

Дополнительные риски

Кроме микропластика, опасность представляют и добавки, которые некоторые производители вводят в состав воды. Эти вещества могут отрицательно сказываться на здоровье, особенно при регулярном употреблении.

Не стоит забывать и о недостатках производственного процесса. Далеко не все этапы производства соответствуют высоким экологическим стандартам, что также влияет на качество воды.

Как выбрать безопасную воду?

Чтобы минимизировать риски, важно:

  1. Изучать состав. Проверьте, что указано на этикетке.
  2. Обращать внимание на дату производства. Свежая вода предпочтительнее.
  3. Избегать дешевых вариантов. Низкая цена может быть сигналом низкого качества.

Вывод

Регулярное употребление бутилированной воды может привести к долгосрочным последствиям для психического здоровья из-за содержания микропластика. Будьте внимательны при выборе продукции и старайтесь отдавать предпочтение проверенным источникам воды.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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