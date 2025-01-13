Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне. Она позволяет быстро разогреть еду и сэкономить время. Однако не все продукты безопасно поддаются повторной термической обработке, и рис — один из таких продуктов.
Рисовые зерна могут содержать бактерии Bacillus cereus, вызывающие желудочно-кишечные заболевания. Эти микроорганизмы устойчивы к высокой температуре, поэтому обычная термическая обработка, включая разогрев в микроволновке, не уничтожает их полностью.
Если готовый рис хранится при комнатной температуре, бактерии начинают активно размножаться, выделяя токсины. Употребление такого продукта может привести к:
Чтобы снизить вероятность отравления, следует соблюдать несколько простых правил:
Рис — популярный продукт, но неправильное хранение и повторный разогрев могут сделать его опасным для здоровья. Соблюдайте простые рекомендации, чтобы избежать неприятных последствий.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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