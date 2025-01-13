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Как остановить сечение волос: простые советы

2:35
Здоровье

Секущиеся кончики волос — проблема, знакомая многим. Они не только портят внешний вид, но и сигнализируют о том, что волосам не хватает ухода. Разберемся, почему возникает сечение и как восстановить здоровье волос.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Причины появления секущихся кончиков

Основных факторов, провоцирующих сечение, несколько:

  1. Механическое повреждение. Неправильное расчесывание, использование жестких щеток и тесных резинок травмируют волосы.
  2. Термическое воздействие. Частое использование фена, утюжка или плойки иссушает волосы, разрушая их структуру.
  3. Химическое воздействие. Окрашивание, осветление или химическая завивка делают волосы ломкими.

Уход за волосами: что делать?

Чтобы волосы выглядели здоровыми, важно соблюдать простые правила ухода.

Правильное расчесывание

Расчесывайте волосы с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Используйте расчески с редкими, закругленными зубьями. Сухие волосы стоит расчесывать только после нанесения увлажняющего спрея или кондиционера.

Термическая защита

Фен и утюжок сушат волосы, делая их ломкими. Перед укладкой используйте термозащитные средства. Старайтесь сушить волосы на минимальной температуре или вовсе дайте им высохнуть естественным путем.

Мытье волос

Частое мытье лишает волосы естественной защиты. Используйте мягкие шампуни и кондиционеры, подходящие для вашего типа волос. Кондиционеры увлажняют волосы и упрощают их расчесывание.

Увлажнение и питание
Увлажнение волос — важный этап ухода. Раз в неделю применяйте маски и масла, например, кокосовое или аргановое. Также добавьте в рацион продукты, богатые витаминами B, E, железом, цинком и омега-3.

Регулярная стрижка
Не забывайте подстригать кончики волос каждые 2-3 месяца. Это предотвратит дальнейшее расслоение волос.

Профессиональная помощь
Если домашние способы не дают результатов, обратитесь к специалисту. Парикмахер предложит индивидуальный уход, который улучшит состояние волос.

Вывод
Секущиеся кончики — это не приговор. Регулярный уход, правильное питание и внимательное отношение к волосам помогут вернуть им здоровье и блеск.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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