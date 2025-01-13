Дело не только в красоте: вот для чего нужно измерять окружность живота

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жир на талии опасен не только тем, что вызывает психологический дискомфорт человеку с лишним весом. Он может привести также к серьёзным проблемам с физическим здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сантиметр

Чтобы понять, нужно ли бить тревогу, достаточно измерить окружность своего живота. Если у мужчин она более 94 сантиметров, а у женщин — более 80 сантиметров, человек болен абдомидальным ожирением. Однако не стоит ставить самому себе диагноз и заниматься самолечением. Лучше вовремя обратиться к эндокринологу, чтобы он помог справиться с проблемой.

Абдоминальное ожирение грозит возникновением артериальной гипертонии и нарушением углеводного обмена. Сидячий образ жизни, питание исключительно вредными продуктами и в некоторых случаях наследственность — вот основные причины такого типа ожирения.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

