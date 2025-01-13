Эндокринолог назвала скрытую причину зацикливания на негативных мыслях

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые зацикливаются на негативных мыслях и воспоминаниях, могут избавиться от этой неприятной и мешающей жить привычки, если будут хорошо высыпаться. Об этом рассказала в своём телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: unsplash.com by Elijah Hail, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек в тумане

По словам специалиста, работа головного мозга полностью зависит от качества сна, поэтому необходимо спать не меньше восьми часов в день.

"Если вы мало спите, то страдают области мозга, ответственные за извлечение и притупление ненужных и потенциально опасных воспоминаний", — объяснила Павлова.

Те люди, у которых налажен сон, гораздо меньше подвержены стрессу и навязчивым мыслям, а значит, они чувствуют себя более спокойными и счастливыми.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

