Как справиться с переживаниями, когда дети вырастают и уходят? Советы психиатра

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Далеко не все родители способны спокойно смотреть на уход взрослых детей в другой дом. Это вполне естественно: родители привязаны к сыновьям и дочерям в любом возрасте, а расставание приносит боль, даже если дети остаются на связи и приходят в гости. Иногда переживания родителей так сильны, что сказываются на физическом здоровье. Психиатр Елена Лозгунова рассказала Здоровью Mail, как справиться с этой потерей.

Фото: unsplash.com by Tegan Mierle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек идёт по дороге

Когда дети уходят, у мужа и жены появляется больше времени друг на друга. Это прекрасная возможность стать ещё ближе, если у супругов тёплые отношения, а если взаимные чувства померкли за годы брака, можно попробовать сделать их такими же яркими, как когда-то.

Если же ребёнок рос в неполной семье и родителю теперь не с кем делить свою жизнь, Лозгунова рекомендует вспомнить про друзей, с которыми, возможно, уже давно не доводилось встретиться. Также имеет смысл найти какое-нибудь интересное хобби, ездить в поездки, читать книги, ходить на выставки — словом, вести активную жизнь. Если есть любовь к животным и нет на них аллергии, можно завести питомца: он тоже будет приносить радость.

Специалист советует не забывать о том, что жизнь продолжается и в ней всегда можно найти новые смыслы. Нет ничего плохого даже в том, чтобы временно уйти с головой в работу. Это тоже помогает справиться с болью. Лозгунова подчеркнула, что родителям должно становиться легче, если чаще напоминать себе, что они выполнили свой долг перед детьми и могут быть за них спокойны.

Уточнения

Роди́тели — ближайшие родственники человека, составляющие основу его семьи (отец и мать).

