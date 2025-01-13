Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальная винодельня посреди Тихого океана
Как новые технологии меняют подход к поискам жизни на других планетах
НПФ Будущее расширяет инвестиционный потенциал
Как избавиться от вишнёвой поросли? Вот что делать в сложной ситуации
Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей
Аромат цветов в доме без химии: безопасная добавка для мытья полов
Долгий шлейф: что сделать чтобы парфюм держался дольше
Динго и волки: как генетика раскрывает эволюцию собак
Вырастите красивый чёрный ирис. Вот что нужно для этого сделать

Секреты организма: почему вы хотите есть ночью

1:58
Здоровье

Спросите себя: действительно ли поздние ужины вредны? Сегодня многие считают ночные походы к холодильнику проблемой, особенно те, кто заботится о весе и здоровье. Но так ли это на самом деле?

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Как работает организм

Эксперты уверяют, что желание поесть вечером — это естественная реакция организма, а не вредная привычка. Всё дело в том, что наше тело регулирует баланс между энергозатратами и потреблением пищи, что научно называется энергетическим гомеостазом. Если в течение дня вы недополучили калорий, организм "напомнит" о долге.

Часто вечерний голод возникает у тех, кто пропустил завтрак или съел недостаточно на обед. После насыщенного рабочего дня с высокими энергозатратами тело хочет восполнить силы. И это абсолютно нормальный процесс.

"Организм говорит: друг, ты сжёг 1500 ккал, а получил только 800. Значит, ты мне задолжал! А впереди долгая ночь без еды. Иди к холодильнику!" — объясняет специалист.

Главное не время, а количество

Ключевой момент в том, что вреден не сам поздний перекус, а переедание. Если вы в целом потребляете больше калорий, чем сжигаете, время суток не имеет значения. Важно не "когда", а "сколько" и "что" вы едите.

Сладкое вечером: можно ли

А как быть с сахаром? В организме человека может накапливаться до 500 граммов сахара в виде гликогена — его хватает на поддержание активности даже ночью. Во время сна процессы замедляются всего на 5%, но пищеварение продолжается.

Фрукты, которые многие считают неподходящими для ужина из-за сахара, не вредны, если вы не превышаете дневную норму калорий. В этом плане сладости тоже допустимы, но в умеренных количествах.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Недвижимость
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке Аудио 
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей Аудио 
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке
Здоровье
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
НПФ Будущее расширяет инвестиционный потенциал
Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей
Как избавиться от вишнёвой поросли? Вот что делать в сложной ситуации
Аромат цветов в доме без химии: безопасная добавка для мытья полов
Долгий шлейф: что сделать чтобы парфюм держался дольше
Динго и волки: как генетика раскрывает эволюцию собак
Вырастите красивый чёрный ирис. Вот что нужно для этого сделать
Секреты организма: почему вы хотите есть ночью
Можно ли оставлять рис в заводской упаковке
Следующая короткая рабочая неделя в России будет в апреле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.