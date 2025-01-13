Секреты организма: почему вы хотите есть ночью

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спросите себя: действительно ли поздние ужины вредны? Сегодня многие считают ночные походы к холодильнику проблемой, особенно те, кто заботится о весе и здоровье. Но так ли это на самом деле?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Как работает организм

Эксперты уверяют, что желание поесть вечером — это естественная реакция организма, а не вредная привычка. Всё дело в том, что наше тело регулирует баланс между энергозатратами и потреблением пищи, что научно называется энергетическим гомеостазом. Если в течение дня вы недополучили калорий, организм "напомнит" о долге.

Часто вечерний голод возникает у тех, кто пропустил завтрак или съел недостаточно на обед. После насыщенного рабочего дня с высокими энергозатратами тело хочет восполнить силы. И это абсолютно нормальный процесс.

"Организм говорит: друг, ты сжёг 1500 ккал, а получил только 800. Значит, ты мне задолжал! А впереди долгая ночь без еды. Иди к холодильнику!" — объясняет специалист.

Главное не время, а количество

Ключевой момент в том, что вреден не сам поздний перекус, а переедание. Если вы в целом потребляете больше калорий, чем сжигаете, время суток не имеет значения. Важно не "когда", а "сколько" и "что" вы едите.

Сладкое вечером: можно ли

А как быть с сахаром? В организме человека может накапливаться до 500 граммов сахара в виде гликогена — его хватает на поддержание активности даже ночью. Во время сна процессы замедляются всего на 5%, но пищеварение продолжается.

Фрукты, которые многие считают неподходящими для ужина из-за сахара, не вредны, если вы не превышаете дневную норму калорий. В этом плане сладости тоже допустимы, но в умеренных количествах.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

