Горькая правда о сладком: как сахар разрушает здоровье

3:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар, который мы так любим, на самом деле может причинить организму серьезный вред. Медики по всему миру настоятельно рекомендуют ограничить его потребление или вовсе свести к минимуму. Но почему сахар так опасен и как он влияет на здоровье?

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Натуральные и добавленные сахара: что выбрать

Натуральные сахара, содержащиеся в овощах, фруктах, молочных продуктах и зерновых, перевариваются организмом медленно, обеспечивая стабильный уровень энергии. А вот добавленный сахар из упакованных продуктов и напитков не приносит никакой пользы. Более того, он способен нанести ущерб вашему здоровью.

Сколько сахара — это много

По данным Американской кардиологической ассоциации, женщинам рекомендуется не употреблять более 6 чайных ложек добавленного сахара в день (25 г), а мужчинам — не более 9 ложек (36 г). Однако реальность далека от идеала: большинство людей ежедневно потребляют 20-22 ложки (свыше 80 г). Например, одна банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара и совершенно лишена питательной ценности.

Избыточный вес и связанные риски

Если вы ежедневно пьете по банке газировки и не сокращаете калорийность других блюд, за три года вы можете прибавить около 7 кг. Лишний вес увеличивает вероятность диабета, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердце под ударом

Исследования показывают, что у людей, получающих 25% и более калорий из сахара, риск смерти от болезней сердца в два раза выше, чем у тех, кто потребляет его меньше.

Диабет 2 типа

Сладкие напитки повышают риск развития диабета 2 типа. При избыточном употреблении сахара уровень инсулина может снижаться или гормон вовсе перестает работать, что мешает преобразованию пищи в энергию. Если вы сбросите хотя бы 5-7 кг, это поможет стабилизировать уровень сахара в крови.

Неожиданные проблемы

Высокое давление. Многие винят соль, но сахар тоже влияет на гипертонию. Высокий уровень инсулина делает сосуды менее эластичными, а почки начинают удерживать больше воды и натрия.

Многие винят соль, но сахар тоже влияет на гипертонию. Высокий уровень инсулина делает сосуды менее эластичными, а почки начинают удерживать больше воды и натрия. Холестерин. Добавленный сахар повышает "плохой" холестерин, снижает "хороший" и увеличивает уровень триглицеридов в крови.

Добавленный сахар повышает "плохой" холестерин, снижает "хороший" и увеличивает уровень триглицеридов в крови. Печень. Избыток фруктозы в рационе может привести к неалкогольной жировой болезни печени, однако изменения в питании способны обратить процесс вспять.

Повседневные неудобства

Кариес. Сахар питает бактерии, которые разрушают зубную эмаль. Сладкие напитки и сухофрукты — главные виновники.

Сахар питает бактерии, которые разрушают зубную эмаль. Сладкие напитки и сухофрукты — главные виновники. Плохой сон. Большое количество сахара вызывает скачки глюкозы, мешая глубокому сну.

Большое количество сахара вызывает скачки глюкозы, мешая глубокому сну. Настроение. Высокое потребление сахара может быть связано с тревожностью и депрессией.

Высокое потребление сахара может быть связано с тревожностью и депрессией. Подагра. Фруктоза увеличивает риск накопления мочевой кислоты, что приводит к болям в суставах.

Сладости и старение

Сахар способен ускорить биологическое старение. Теломеры — защитные участки ДНК — укорачиваются из-за сахара. Это связано с возрастными заболеваниями, включая диабет. Исследования показали, что ежедневное употребление газировки может сократить теломеры, увеличивая биологический возраст на 4 года.

Уточнения

Белый сахар — широко используемый вид сахара, который получают из свекловичного или тростникового сахара путём очистки.

