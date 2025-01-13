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Горькая правда о сладком: как сахар разрушает здоровье

3:42
Здоровье

Сахар, который мы так любим, на самом деле может причинить организму серьезный вред. Медики по всему миру настоятельно рекомендуют ограничить его потребление или вовсе свести к минимуму. Но почему сахар так опасен и как он влияет на здоровье?

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Натуральные и добавленные сахара: что выбрать

Натуральные сахара, содержащиеся в овощах, фруктах, молочных продуктах и зерновых, перевариваются организмом медленно, обеспечивая стабильный уровень энергии. А вот добавленный сахар из упакованных продуктов и напитков не приносит никакой пользы. Более того, он способен нанести ущерб вашему здоровью.

Сколько сахара — это много

По данным Американской кардиологической ассоциации, женщинам рекомендуется не употреблять более 6 чайных ложек добавленного сахара в день (25 г), а мужчинам — не более 9 ложек (36 г). Однако реальность далека от идеала: большинство людей ежедневно потребляют 20-22 ложки (свыше 80 г). Например, одна банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара и совершенно лишена питательной ценности.

Избыточный вес и связанные риски

Если вы ежедневно пьете по банке газировки и не сокращаете калорийность других блюд, за три года вы можете прибавить около 7 кг. Лишний вес увеличивает вероятность диабета, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердце под ударом

Исследования показывают, что у людей, получающих 25% и более калорий из сахара, риск смерти от болезней сердца в два раза выше, чем у тех, кто потребляет его меньше.

Диабет 2 типа

Сладкие напитки повышают риск развития диабета 2 типа. При избыточном употреблении сахара уровень инсулина может снижаться или гормон вовсе перестает работать, что мешает преобразованию пищи в энергию. Если вы сбросите хотя бы 5-7 кг, это поможет стабилизировать уровень сахара в крови.

Неожиданные проблемы

  • Высокое давление. Многие винят соль, но сахар тоже влияет на гипертонию. Высокий уровень инсулина делает сосуды менее эластичными, а почки начинают удерживать больше воды и натрия.
  • Холестерин. Добавленный сахар повышает "плохой" холестерин, снижает "хороший" и увеличивает уровень триглицеридов в крови.
  • Печень. Избыток фруктозы в рационе может привести к неалкогольной жировой болезни печени, однако изменения в питании способны обратить процесс вспять.

Повседневные неудобства

  • Кариес. Сахар питает бактерии, которые разрушают зубную эмаль. Сладкие напитки и сухофрукты — главные виновники.
  • Плохой сон. Большое количество сахара вызывает скачки глюкозы, мешая глубокому сну.
  • Настроение. Высокое потребление сахара может быть связано с тревожностью и депрессией.
  • Подагра. Фруктоза увеличивает риск накопления мочевой кислоты, что приводит к болям в суставах.

Сладости и старение

Сахар способен ускорить биологическое старение. Теломеры — защитные участки ДНК — укорачиваются из-за сахара. Это связано с возрастными заболеваниями, включая диабет. Исследования показали, что ежедневное употребление газировки может сократить теломеры, увеличивая биологический возраст на 4 года.

Уточнения

Белый сахар — широко используемый вид сахара, который получают из свекловичного или тростникового сахара путём очистки.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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