Сахар, который мы так любим, на самом деле может причинить организму серьезный вред. Медики по всему миру настоятельно рекомендуют ограничить его потребление или вовсе свести к минимуму. Но почему сахар так опасен и как он влияет на здоровье?
Натуральные сахара, содержащиеся в овощах, фруктах, молочных продуктах и зерновых, перевариваются организмом медленно, обеспечивая стабильный уровень энергии. А вот добавленный сахар из упакованных продуктов и напитков не приносит никакой пользы. Более того, он способен нанести ущерб вашему здоровью.
По данным Американской кардиологической ассоциации, женщинам рекомендуется не употреблять более 6 чайных ложек добавленного сахара в день (25 г), а мужчинам — не более 9 ложек (36 г). Однако реальность далека от идеала: большинство людей ежедневно потребляют 20-22 ложки (свыше 80 г). Например, одна банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара и совершенно лишена питательной ценности.
Если вы ежедневно пьете по банке газировки и не сокращаете калорийность других блюд, за три года вы можете прибавить около 7 кг. Лишний вес увеличивает вероятность диабета, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования показывают, что у людей, получающих 25% и более калорий из сахара, риск смерти от болезней сердца в два раза выше, чем у тех, кто потребляет его меньше.
Сладкие напитки повышают риск развития диабета 2 типа. При избыточном употреблении сахара уровень инсулина может снижаться или гормон вовсе перестает работать, что мешает преобразованию пищи в энергию. Если вы сбросите хотя бы 5-7 кг, это поможет стабилизировать уровень сахара в крови.
Сахар способен ускорить биологическое старение. Теломеры — защитные участки ДНК — укорачиваются из-за сахара. Это связано с возрастными заболеваниями, включая диабет. Исследования показали, что ежедневное употребление газировки может сократить теломеры, увеличивая биологический возраст на 4 года.
Белый сахар — широко используемый вид сахара, который получают из свекловичного или тростникового сахара путём очистки.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.