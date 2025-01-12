Как вернуть деньги за лечение: инструкция по оформлению налогового вычета

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Налоговый вычет за лечение — это способ вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги, лекарства или страхование. Расскажем, кто может получить вычет, какие документы нужны и как оформить его через налоговую инспекцию или работодателя.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

Что такое налоговый вычет за лечение

Социальный налоговый вычет регулируется ст. 219 НК РФ и позволяет вернуть до 13% от расходов на:

Приёмы врачей.

Операции, включая пластические.

Стоматологические услуги.

Диагностику (МРТ, УЗИ и др.).

Лечение хронических заболеваний.

Санаторное лечение.

Дорогостоящее лечение.

Главное условие — медицинская организация должна иметь российскую лицензию. Проверить её можно по ИНН на сайте Росздравнадзора.

Внимание: социальный вычет за лечение за границей получить нельзя.

Кроме того, вернуть средства можно за лекарства, купленные по рецепту врача.

Кто может получить вычет

Вычет доступен налоговым резидентам РФ, имеющим доход, облагаемый НДФЛ (13% или 15%, а с 2025 года — до 22%). Его можно оформить:

За себя.

За супруга(у).

За родителей.

За детей до 18 лет или до 24 лет, если они учатся очно.

Лимиты вычета

Максимальная сумма расходов для вычета: 120 000 руб.

Максимальный возврат: 15 600 руб. (13% от 120 000 руб.).

С 2025 года лимит вычета увеличится до 150 000 руб., а возврат составит до 19 500 руб.

Исключение: при дорогостоящем лечении лимит не применяется, и возврат составит 13% от всей суммы.

Какие документы нужны

Для оформления вычета потребуется

Заполненная декларация 3-НДФЛ.

Справка 2-НДФЛ (за год лечения).

Договор с клиникой.

Копия лицензии медучреждения.

Реквизиты для перечисления вычета.

Справка об оплате медицинских услуг (с кодом 1 или 2).

Дополнительно

Для лекарств: рецепты, медкарта и чеки.

рецепты, медкарта и чеки. Для полиса ДМС: копия договора и документы об оплате.

копия договора и документы об оплате. Для родственников: документы, подтверждающие родство.

Как оформить вычет

Через ФНС

Соберите документы.

Подайте заявление лично, почтой или через личный кабинет налогоплательщика.

Дождитесь камеральной проверки (до 3 месяцев).

Получите деньги на счёт (в течение 30 дней после проверки).

Через работодателя

Заполните форму на сайте ФНС.

После проверки налоговая отправит уведомление работодателю.

Бухгалтерия приостановит удержание НДФЛ до полного возврата вычета.

Упрощённый порядок

С 2025 года можно оформить вычет за лечение онлайн через личный кабинет ФНС.

Уточнения

Нало́говый вы́чет - это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

