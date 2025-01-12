Могут ли наушники повредить слух: узнайте как сохранить здоровье ушей

Мы используем наушники ежедневно: слушаем музыку в транспорте, говорим по телефону, тренируемся. Но насколько безопасна эта привычка? Иван Ромасов, врач-терапевт, объяснил, как наушники влияют на слух, какой уровень громкости допустим и почему спать в наушниках вредно.
Фото: Flickr by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наушники AirPods
Чем опасны наушники
Согласно исследованию программы NHANES, наушники могут ухудшить слух. В рамках исследования опросили и протестировали более 3500 человек в возрасте от 20 до 69 лет. Результаты показали, что мужчины страдают от нарушений слуха в два раза чаще, чем женщины, а у молодых людей от 20 до 29 лет проблемы со слухом выявлены у 19,2% участников. Главная причина — привычка слушать громкую музыку.
Оптимальная громкость и время прослушивания
Для защиты слуха важно соблюдать уровень громкости до 85 дБ. Но даже при этом прослушивание дольше 60-80 минут ежедневно может привести к тугоухости. ВОЗ рекомендует слушать музыку на уровне громкости 60% не более часа в день, чтобы снизить нагрузку на уши.
Как наушники влияют на слуховой аппарат
Длительное использование наушников может стать причиной:
Ухудшения слуха и угнетения слуховых центров мозга.
Повреждения внутреннего уха и вестибулярного аппарата.
Образования серных пробок и инфекций.
Риск возрастает при громком звуке, несоблюдении гигиены ушей и наушников. Регулярная очистка поможет избежать воспалений и дискомфорта.
Почему шумоподавление важно
Без шумоподавления пользователи увеличивают громкость, чтобы заглушить окружающие звуки, что вредит слуху. Наушники с шумоподавлением снижают эту необходимость, защищая уши.
Вредно ли засыпать в наушниках
Спать в наушниках не рекомендуется. Во время сна мозг должен отдыхать, а музыка создает дополнительную нагрузку. Кроме того, наушники могут травмировать ткани уха при смещении.
Как выбрать безопасные наушники
При покупке важно учитывать их тип
Внутриканальные: звуковая волна направлена прямо на барабанную перепонку, что повышает риск травм.
Магнитные микронаушники: не используйте их дольше двух часов подряд.
Вкладыши: безопасны при умеренной громкости, так как звук отражается от стенок слухового канала.
Накладные наушники: не изолируют внешние звуки, что снижает риск повышения громкости.
Полноразмерные (мониторы): лучший выбор благодаря пассивному шумопоглощению.
Признаки проблем со слухом
Если вы заметили следующие симптомы, обратитесь к врачу:
Сложность понимания речи собеседника на фоне слабого шума.
Необходимость часто переспрашивать.
Трудности с восприятием слов без визуального контакта с собеседником.
Соблюдение простых правил поможет сохранить слух здоровым, даже при ежедневном использовании наушников.
Уточнения
Наушники — головные телефоны, устройство для персонального прослушивания звуковой информации.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)