Могут ли наушники повредить слух: узнайте как сохранить здоровье ушей

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы используем наушники ежедневно: слушаем музыку в транспорте, говорим по телефону, тренируемся. Но насколько безопасна эта привычка? Иван Ромасов, врач-терапевт, объяснил, как наушники влияют на слух, какой уровень громкости допустим и почему спать в наушниках вредно.

Фото: Flickr by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наушники AirPods

Чем опасны наушники

Согласно исследованию программы NHANES, наушники могут ухудшить слух. В рамках исследования опросили и протестировали более 3500 человек в возрасте от 20 до 69 лет. Результаты показали, что мужчины страдают от нарушений слуха в два раза чаще, чем женщины, а у молодых людей от 20 до 29 лет проблемы со слухом выявлены у 19,2% участников. Главная причина — привычка слушать громкую музыку.

Оптимальная громкость и время прослушивания

Для защиты слуха важно соблюдать уровень громкости до 85 дБ. Но даже при этом прослушивание дольше 60-80 минут ежедневно может привести к тугоухости. ВОЗ рекомендует слушать музыку на уровне громкости 60% не более часа в день, чтобы снизить нагрузку на уши.

Как наушники влияют на слуховой аппарат

Длительное использование наушников может стать причиной:

Ухудшения слуха и угнетения слуховых центров мозга.

Повреждения внутреннего уха и вестибулярного аппарата.

Образования серных пробок и инфекций.

Риск возрастает при громком звуке, несоблюдении гигиены ушей и наушников. Регулярная очистка поможет избежать воспалений и дискомфорта.

Почему шумоподавление важно

Без шумоподавления пользователи увеличивают громкость, чтобы заглушить окружающие звуки, что вредит слуху. Наушники с шумоподавлением снижают эту необходимость, защищая уши.

Вредно ли засыпать в наушниках

Спать в наушниках не рекомендуется. Во время сна мозг должен отдыхать, а музыка создает дополнительную нагрузку. Кроме того, наушники могут травмировать ткани уха при смещении.

Как выбрать безопасные наушники

При покупке важно учитывать их тип

Внутриканальные: звуковая волна направлена прямо на барабанную перепонку, что повышает риск травм.

звуковая волна направлена прямо на барабанную перепонку, что повышает риск травм. Магнитные микронаушники: не используйте их дольше двух часов подряд.

микронаушники: не используйте их дольше двух часов подряд. Вкладыши: безопасны при умеренной громкости, так как звук отражается от стенок слухового канала.

безопасны при умеренной громкости, так как звук отражается от стенок слухового канала. Накладные наушники: не изолируют внешние звуки, что снижает риск повышения громкости.

не изолируют внешние звуки, что снижает риск повышения громкости. Полноразмерные (мониторы): лучший выбор благодаря пассивному шумопоглощению.

Признаки проблем со слухом

Если вы заметили следующие симптомы, обратитесь к врачу:

Сложность понимания речи собеседника на фоне слабого шума.

Необходимость часто переспрашивать.

Трудности с восприятием слов без визуального контакта с собеседником.

Соблюдение простых правил поможет сохранить слух здоровым, даже при ежедневном использовании наушников.

Уточнения

Наушники — головные телефоны, устройство для персонального прослушивания звуковой информации.

