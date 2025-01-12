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Могут ли наушники повредить слух: узнайте как сохранить здоровье ушей

3:18
Здоровье

Мы используем наушники ежедневно: слушаем музыку в транспорте, говорим по телефону, тренируемся. Но насколько безопасна эта привычка? Иван Ромасов, врач-терапевт, объяснил, как наушники влияют на слух, какой уровень громкости допустим и почему спать в наушниках вредно.

Наушники AirPods
Фото: Flickr by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наушники AirPods

Чем опасны наушники

Согласно исследованию программы NHANES, наушники могут ухудшить слух. В рамках исследования опросили и протестировали более 3500 человек в возрасте от 20 до 69 лет. Результаты показали, что мужчины страдают от нарушений слуха в два раза чаще, чем женщины, а у молодых людей от 20 до 29 лет проблемы со слухом выявлены у 19,2% участников. Главная причина — привычка слушать громкую музыку.

Оптимальная громкость и время прослушивания

Для защиты слуха важно соблюдать уровень громкости до 85 дБ. Но даже при этом прослушивание дольше 60-80 минут ежедневно может привести к тугоухости. ВОЗ рекомендует слушать музыку на уровне громкости 60% не более часа в день, чтобы снизить нагрузку на уши.

Как наушники влияют на слуховой аппарат

Длительное использование наушников может стать причиной:

  • Ухудшения слуха и угнетения слуховых центров мозга.
  • Повреждения внутреннего уха и вестибулярного аппарата.
  • Образования серных пробок и инфекций.

Риск возрастает при громком звуке, несоблюдении гигиены ушей и наушников. Регулярная очистка поможет избежать воспалений и дискомфорта.

Почему шумоподавление важно

  • Без шумоподавления пользователи увеличивают громкость, чтобы заглушить окружающие звуки, что вредит слуху. Наушники с шумоподавлением снижают эту необходимость, защищая уши.

Вредно ли засыпать в наушниках

  • Спать в наушниках не рекомендуется. Во время сна мозг должен отдыхать, а музыка создает дополнительную нагрузку. Кроме того, наушники могут травмировать ткани уха при смещении.

Как выбрать безопасные наушники

При покупке важно учитывать их тип

  • Внутриканальные: звуковая волна направлена прямо на барабанную перепонку, что повышает риск травм.
  • Магнитные микронаушники: не используйте их дольше двух часов подряд.
  • Вкладыши: безопасны при умеренной громкости, так как звук отражается от стенок слухового канала.
  • Накладные наушники: не изолируют внешние звуки, что снижает риск повышения громкости.
  • Полноразмерные (мониторы): лучший выбор благодаря пассивному шумопоглощению.

Признаки проблем со слухом

Если вы заметили следующие симптомы, обратитесь к врачу:

  • Сложность понимания речи собеседника на фоне слабого шума.
  • Необходимость часто переспрашивать.
  • Трудности с восприятием слов без визуального контакта с собеседником.

Соблюдение простых правил поможет сохранить слух здоровым, даже при ежедневном использовании наушников.

Уточнения

Наушники — головные телефоны, устройство для персонального прослушивания звуковой информации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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