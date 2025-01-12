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Как правильно самостоятельно измерять артериальное давление?

1:03
Здоровье

Артериальное давление (АД) не должно превышать значения 130 на 85, если оно постоянно выше этих цифр — это не норма. Понятия "рабочее давление” не существует.

Электронный тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электронный тонометр

Измерять АД нужно в течение недели. Можно делать и утром, и вечером, и днём.

Как правильно измерять АД:

  • за полчаса до измерения необходимо исключить кофе, сигареты и спорт;
  • нельзя разговаривать во время измерения;
  • температура в помещении должна быть комфортной;
  • манжета для измерения должна быть подобрана по размеру;
  • во время измерения нужно сидеть, опираясь на спину, ноги не должны быть скрещенными;
  • рука должна на что-то опираться и располагаться на уровне сердца;
  • перед измерением нужно 5 минут посидеть спокойно;
  • руку нужно освободить от одежды;
  • первый раз давление нужно измерить на обеих руках, а потом измерять только на той руке, на которой АД было выше;
  • все измерения нужно записывать в специальный блокнот.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. 

Сфигмомано́метр (греч. σφυγμός, пульс + μανός, неплотный + μετρέω, измеряю) — тонометр для неинвазивного измерения артериального давления. Состоит из манометра, измеряющего давление воздуха; манжеты, надеваемой на руку пациента; и нагнетателя воздуха с регулируемым клапаном спуска.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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