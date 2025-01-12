Как правильно самостоятельно измерять артериальное давление?

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артериальное давление (АД) не должно превышать значения 130 на 85, если оно постоянно выше этих цифр — это не норма. Понятия "рабочее давление” не существует.

Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электронный тонометр

Измерять АД нужно в течение недели. Можно делать и утром, и вечером, и днём.

Как правильно измерять АД:

за полчаса до измерения необходимо исключить кофе, сигареты и спорт;

нельзя разговаривать во время измерения;

температура в помещении должна быть комфортной;

манжета для измерения должна быть подобрана по размеру;

во время измерения нужно сидеть, опираясь на спину, ноги не должны быть скрещенными;

рука должна на что-то опираться и располагаться на уровне сердца;

перед измерением нужно 5 минут посидеть спокойно;

руку нужно освободить от одежды;

первый раз давление нужно измерить на обеих руках, а потом измерять только на той руке, на которой АД было выше;

все измерения нужно записывать в специальный блокнот.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.



Сфигмомано́метр (греч. σφυγμός, пульс + μανός, неплотный + μετρέω, измеряю) — тонометр для неинвазивного измерения артериального давления. Состоит из манометра, измеряющего давление воздуха; манжеты, надеваемой на руку пациента; и нагнетателя воздуха с регулируемым клапаном спуска.

