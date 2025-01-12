Как правильно самостоятельно измерять артериальное давление?

Артериальное давление (АД) не должно превышать значения 130 на 85, если оно постоянно выше этих цифр — это не норма. Понятия "рабочее давление” не существует.
Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электронный тонометр
Измерять АД нужно в течение недели. Можно делать и утром, и вечером, и днём.
Как правильно измерять АД:
за полчаса до измерения необходимо исключить кофе, сигареты и спорт;
нельзя разговаривать во время измерения;
температура в помещении должна быть комфортной;
манжета для измерения должна быть подобрана по размеру;
во время измерения нужно сидеть, опираясь на спину, ноги не должны быть скрещенными;
рука должна на что-то опираться и располагаться на уровне сердца;
перед измерением нужно 5 минут посидеть спокойно;
руку нужно освободить от одежды;
первый раз давление нужно измерить на обеих руках, а потом измерять только на той руке, на которой АД было выше;
все измерения нужно записывать в специальный блокнот.
Уточнения
Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
Сфигмомано́метр (греч. σφυγμός, пульс + μανός, неплотный + μετρέω, измеряю) — тонометр для неинвазивного измерения артериального давления. Состоит из манометра, измеряющего давление воздуха; манжеты, надеваемой на руку пациента; и нагнетателя воздуха с регулируемым клапаном спуска.