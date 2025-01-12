Онколог развеяла популярный миф о раке груди

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины уверены в том, что травма груди способна спровоцировать рак молочной железы. Онколог Вера Диденко объяснила в своём телеграм-канале, что это не так.

Фото: commons.wikimedia.org by Otto Domes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медицинский кабинет

Подобное заблуждение связано с тем, что часто после толчка в грудь женщины спешат на обследования, по результатам которых узнают о наличии злокачественной опухоли. По словам Диденко, это означает только одно: опухоль присутствовала уже раньше, но женщина о ней не подозревала.

"Многие из нас уделяют груди внимание, только если что-то заболит или появится синяк, и именно тогда мы замечаем комочек или уплотнение, которые уже могли быть там давно. Удар просто "подсветил" проблему", — рассказала онколог.

Она добавила, что в случае травмы следует наложить на грудь холодный компресс.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.

