Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой десерт считают лучшим для здоровья
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения
Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания
Как стрижка или окрашивание волос помогают начать новую жизнь?
Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага
Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой
Как использовать апельсиновую корку для защиты растений от вредителей?

Онколог развеяла популярный миф о раке груди

0:52
Здоровье

Многие женщины уверены в том, что травма груди способна спровоцировать рак молочной железы. Онколог Вера Диденко объяснила в своём телеграм-канале, что это не так.

Медицинский кабинет
Фото: commons.wikimedia.org by Otto Domes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медицинский кабинет

Подобное заблуждение связано с тем, что часто после толчка в грудь женщины спешат на обследования, по результатам которых узнают о наличии злокачественной опухоли. По словам Диденко, это означает только одно: опухоль присутствовала уже раньше, но женщина о ней не подозревала.

"Многие из нас уделяют груди внимание, только если что-то заболит или появится синяк, и именно тогда мы замечаем комочек или уплотнение, которые уже могли быть там давно. Удар просто "подсветил" проблему", — рассказала онколог.

Она добавила, что в случае травмы следует наложить на грудь холодный компресс.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
Недвижимость
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут Аудио 
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет
Красота и стиль
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения
Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания
Как стрижка или окрашивание волос помогают начать новую жизнь?
Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага
Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой
Как использовать апельсиновую корку для защиты растений от вредителей?
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Ленивая пицца: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.