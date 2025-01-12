Онколог развеяла популярный миф о раке груди

Многие женщины уверены в том, что травма груди способна спровоцировать рак молочной железы. Онколог Вера Диденко объяснила в своём телеграм-канале, что это не так.
Подобное заблуждение связано с тем, что часто после толчка в грудь женщины спешат на обследования, по результатам которых узнают о наличии злокачественной опухоли. По словам Диденко, это означает только одно: опухоль присутствовала уже раньше, но женщина о ней не подозревала.
"Многие из нас уделяют груди внимание, только если что-то заболит или появится синяк, и именно тогда мы замечаем комочек или уплотнение, которые уже могли быть там давно. Удар просто "подсветил" проблему", — рассказала онколог.
Она добавила, что в случае травмы следует наложить на грудь холодный компресс.
Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.
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