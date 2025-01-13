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Сезонная депрессия: как распознать и что делать

3:52
Здоровье

В холодное время года мы не только меняем гардероб, но и ощущаем перемены в настроении. Вместо радости от теплых дней наступает грусть и усталость, которые часто списывают на сезонную лень. Однако причина кроется глубже: сокращение светового дня негативно влияет на наше тело, затрудняя работу, учебу и общение с близкими.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Эта хандра может стать серьезной проблемой, вызывая чувство дезориентации, потерю интереса к жизни и даже развиваясь в психическое заболевание — сезонную депрессию.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это разновидность депрессии, которая проявляется в холодное время года. В России от него страдает около 6% населения. Симптомы могут быть разными, но чаще всего это изменения аппетита, набор веса, постоянная сонливость, тревога, раздражительность, избегание общения и потеря интереса к жизни. Для многих зима становится тяжелым испытанием, и они не обращаются за помощью, считая ухудшение самочувствия временным явлением.

Однако САР — это серьезное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Важно вовремя диагностировать его и начать лечение.

Как справиться с сезонной депрессией?

  1. Один из самых эффективных методов борьбы с САР — светотерапия. Специальные лампы с интенсивностью света 10 000 люкс восполняют нехватку солнечного света, активируя внутренние механизмы бодрствования. Исследования, проведенные Йельским университетом, подтверждают эффективность этого метода. Рекомендуется проводить сеансы светотерапии утром, по 20-30 минут. Это поможет нормализовать уровень серотонина и снизить выработку мелатонина. Светотерапию можно проводить в клиниках или приобрести лампу для домашнего использования. Однако перед началом лечения необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы он оценил ваше состояние и дал рекомендации.
  2. Для людей с тяжелыми симптомами могут быть назначены антидепрессанты. Эти препараты регулируют уровень серотонина и помогают справиться с угнетенным состоянием. Однако они имеют побочные эффекты, поэтому их прием должен строго контролироваться врачом.
  3. Также полезно принимать витамин D, который нормализует общее состояние и улучшает выработку серотонина.
  4. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) помогает выявить и заменить негативные мысли, усиливающие депрессию. Например, вместо мысли "Я ненавижу зиму, она делает меня несчастным" можно сказать "Зима — это просто не мой любимый сезон". Такое изменение восприятия уменьшает эмоциональное напряжение и улучшает самочувствие. КПТ также учит управлять стрессом и негативными эмоциями, что полезно не только зимой, но и круглый год.

Дополнительные методы помощи

  • Регулярные занятия спортом повышают настроение и дают энергию. Дофамин, еще один "гормон счастья", вырабатывается при физической активности, даже если это просто прогулка на свежем воздухе.
  • Планируйте занятия, которые приносят вам удовольствие: встречи с друзьями, просмотр фильмов, прогулки на природе. Такие моменты отвлекают от негативных мыслей и помогают сосредоточиться на хорошем.

Сезонное аффективное расстройство не является приговором. Понимание причин и использование подходящих методов лечения позволяет многим успешно справляться с зимней депрессией. Важно своевременно обратиться к специалисту, чтобы разобраться в проблеме и улучшить качество жизни.

Уточнения

Сезонное аффективное расстройство САР (англ. seasonal affective disorder, SAD) — одно из аффективных расстройств, частный случай рекуррентного депрессивного расстройства, возникающее эпизодически — вероятно, в результате недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина в осенне-зимний период.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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