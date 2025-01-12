Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без снега не страшно: как сохранить растения в зимний период
Зачем нужны красно-синие мигалки на столбах вдоль трасс
Фирменный салат с курицей и апельсином: удивите гостей новым вкусом
Почему российские продукты становятся трендом в Китае
Как сделать котлеты нежными? Узнайте секрет правильного фарша
Как избавиться от конденсата на окнах: 6 простых методов
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ

Не только шоколад и конфеты: эти проодукты — главные враги зубов

1:17
Здоровье

Здоровье зубов во многом зависит от пищи, которую мы употребляем. Стоматолог Мария Михайлова перечислила в беседе с "Газетой.ру" продукты, которые приносят наибольший вред зубам и провоцируют кариес.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

В первую очередь врач назвала печенье, пирожные и чипсы. Как и любые другие источники простых углеводов, эти продукты разрушают эмаль. Также опасен алкоголь: слюна защищает эмаль, а от спиртного во рту становится сухо.

"Слюна обладает минерализующими свойствами и при достаточном количестве защищает эмаль от кариеса, своего рода обволакивая её. При сниженном слюноотделении зубы лишаются такой защиты и риск развития кариеса возрастает. Чтобы избежать этой проблемы, лучше отдавать предпочтение безалкогольным напиткам или обычной воде", — сказала Михайлова.

В список опасных для зубов продуктов попали и цитрусовые из-за повышенного содержания кислоты. Впрочем, всё это не означает, что нужно полностью отказываться от перечисленных продуктов. Достаточно употреблять их в умеренных количествах, а также дважды в день чистить зубы и пользоваться зубной нитью и ирригатором.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Домашние животные
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома Аудио 
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Последние материалы
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ
Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма
Друзья Евгении Добровольской рассказали о последней встрече с актрисой
Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.