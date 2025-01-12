Не только шоколад и конфеты: эти проодукты — главные враги зубов

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье зубов во многом зависит от пищи, которую мы употребляем. Стоматолог Мария Михайлова перечислила в беседе с "Газетой.ру" продукты, которые приносят наибольший вред зубам и провоцируют кариес.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

В первую очередь врач назвала печенье, пирожные и чипсы. Как и любые другие источники простых углеводов, эти продукты разрушают эмаль. Также опасен алкоголь: слюна защищает эмаль, а от спиртного во рту становится сухо.

"Слюна обладает минерализующими свойствами и при достаточном количестве защищает эмаль от кариеса, своего рода обволакивая её. При сниженном слюноотделении зубы лишаются такой защиты и риск развития кариеса возрастает. Чтобы избежать этой проблемы, лучше отдавать предпочтение безалкогольным напиткам или обычной воде", — сказала Михайлова.

В список опасных для зубов продуктов попали и цитрусовые из-за повышенного содержания кислоты. Впрочем, всё это не означает, что нужно полностью отказываться от перечисленных продуктов. Достаточно употреблять их в умеренных количествах, а также дважды в день чистить зубы и пользоваться зубной нитью и ирригатором.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

