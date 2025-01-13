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Что может испортить вашу улыбку: 10 привычек, от которых нужно отказаться рази здоровья зубов

3:20
Здоровье

Белоснежная и ровная улыбка — результат ежедневной работы над собой. Но есть привычки, которые могут свести на нет все усилия по уходу за зубами. О самых опасных из них рассказала врач-стоматолог высшей категории, член Евразийской ассоциации эстетической стоматологии и Европейской ассоциации челюстно-лицевых хирургов Лилия Кузьменкова, которую цитирует Maire Claire.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы
  1. Грызть твердые предметы. Использование зубов не по назначению — одна из самых опасных привычек. Зубы ломаются, трескаются, эмаль стирается. Это может привести к серьезным проблемам, включая потерю зубов. Прежде чем рисковать, подумайте о том, что услуги стоматолога стоят дорого.
  2. Щелкать семечки. Желание расслабиться, грызя семечки, может обернуться серьезными проблемами. Между передними зубами появляется V-образная выемка, эмаль стирается, зубы темнеют. Это может привести к развитию кариеса и других заболеваний.
  3. Курить. Курение негативно влияет на зубы. Никотин и смолы окрашивают эмаль в желтый или серый цвет, зубы становятся более хрупкими и подвержены разрушению. Кроме того, курение может вызвать онкологические заболевания слизистой оболочки рта и горла.
  4. Пить слишком много кофе и чая. Эти напитки содержат кофеин, который вызывает сухость во рту. Недостаток слюны способствует развитию кариеса. Кофе и чай также окрашивают эмаль, делая зубы темными.
  5. Употреблять много сладкого. Сладкое само по себе не так вредно, если чистить зубы после его употребления. Но сладкоежки часто забывают об этом. Из-за недостатка гигиены полости рта после еды сладкое может вызвать кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта.
  6. Есть много кислых продуктов. Цитрусовые, бобовые, вина и некоторые напитки содержат кислоты, которые разъедают эмаль. Это приводит к оголению дентина, делая зубы уязвимыми для бактерий и заболеваний.
  7. Сделать пирсинг во рту. Металлические украшения могут сломать зуб или повредить эмаль. Постоянное трение пирсинга о десны может вызвать их убыль, что приведет к оголению корней зубов. Кроме того, пирсинг во рту способствует развитию инфекций.
  8. Грызть ручку. Многие люди имеют привычку держать ручку или карандаш во рту. Это может привести к стиранию зубов в месте контакта с ручкой. В результате развивается кариес и другие проблемы.
  9. Скрипеть зубами. Бруксизм, или скрежет зубами, стачивает эмаль и вызывает заболевания. Контролировать это состояние сложно, но можно уменьшить его проявления, изменив образ жизни или воспользовавшись капой.
  10. Не пользоваться зубной щёткой. Регулярная гигиена полости рта — залог здоровья зубов. Если не чистить зубы, даже самые дорогие процедуры у стоматолога не помогут сохранить их в хорошем состоянии.

Уточнения

Зу́бы — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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