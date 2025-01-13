Что может испортить вашу улыбку: 10 привычек, от которых нужно отказаться рази здоровья зубов

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белоснежная и ровная улыбка — результат ежедневной работы над собой. Но есть привычки, которые могут свести на нет все усилия по уходу за зубами. О самых опасных из них рассказала врач-стоматолог высшей категории, член Евразийской ассоциации эстетической стоматологии и Европейской ассоциации челюстно-лицевых хирургов Лилия Кузьменкова, которую цитирует Maire Claire.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Грызть твердые предметы. Использование зубов не по назначению — одна из самых опасных привычек. Зубы ломаются, трескаются, эмаль стирается. Это может привести к серьезным проблемам, включая потерю зубов. Прежде чем рисковать, подумайте о том, что услуги стоматолога стоят дорого. Щелкать семечки. Желание расслабиться, грызя семечки, может обернуться серьезными проблемами. Между передними зубами появляется V-образная выемка, эмаль стирается, зубы темнеют. Это может привести к развитию кариеса и других заболеваний. Курить. Курение негативно влияет на зубы. Никотин и смолы окрашивают эмаль в желтый или серый цвет, зубы становятся более хрупкими и подвержены разрушению. Кроме того, курение может вызвать онкологические заболевания слизистой оболочки рта и горла. Пить слишком много кофе и чая. Эти напитки содержат кофеин, который вызывает сухость во рту. Недостаток слюны способствует развитию кариеса. Кофе и чай также окрашивают эмаль, делая зубы темными. Употреблять много сладкого. Сладкое само по себе не так вредно, если чистить зубы после его употребления. Но сладкоежки часто забывают об этом. Из-за недостатка гигиены полости рта после еды сладкое может вызвать кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта. Есть много кислых продуктов. Цитрусовые, бобовые, вина и некоторые напитки содержат кислоты, которые разъедают эмаль. Это приводит к оголению дентина, делая зубы уязвимыми для бактерий и заболеваний. Сделать пирсинг во рту. Металлические украшения могут сломать зуб или повредить эмаль. Постоянное трение пирсинга о десны может вызвать их убыль, что приведет к оголению корней зубов. Кроме того, пирсинг во рту способствует развитию инфекций. Грызть ручку. Многие люди имеют привычку держать ручку или карандаш во рту. Это может привести к стиранию зубов в месте контакта с ручкой. В результате развивается кариес и другие проблемы. Скрипеть зубами. Бруксизм, или скрежет зубами, стачивает эмаль и вызывает заболевания. Контролировать это состояние сложно, но можно уменьшить его проявления, изменив образ жизни или воспользовавшись капой. Не пользоваться зубной щёткой. Регулярная гигиена полости рта — залог здоровья зубов. Если не чистить зубы, даже самые дорогие процедуры у стоматолога не помогут сохранить их в хорошем состоянии.

Уточнения

Зу́бы — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

