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Влияние микропластика на мозг: что скрывает бутилированная вода

1:50
Здоровье

Бутилированная вода, которую многие считают безопасной, может представлять серьёзную угрозу для психического здоровья. Проблема заключается в высоком содержании микропластика — мелких частиц, способных нанести организму значительный вред.

Вода
Фото: wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вода

Как микропластик влияет на психику

Исследования показывают, что микропластик разрушает дофаминовую систему, которая отвечает за настроение и мотивацию.

Опыты на мышах выявили:

  • Увеличение уровня тревожности.
  • Снижение активности.
  • Проблемы с социализацией.

Попадая в организм с едой и водой, микропластик негативно воздействует на психику, что может привести к долгосрочным проблемам.

Бутилированная вода — основной источник микропластика

Содержание микропластика в бутилированной воде в 2-3 раза выше, чем в воде из-под крана. Это связано не только с самим материалом бутылок, но и с процессами производства.

Основные проблемы бутилированной воды:

  • Высокое содержание микропластика.
  • Добавки. Некоторые производители добавляют вещества, которые могут негативно сказываться на здоровье.
  • Несовершенство производственных процессов. Экологическая чистота многих этапов производства оставляет желать лучшего.

Как выбрать безопасную воду

  • Изучайте состав и производителя.
  • Обращайте внимание на срок изготовления и годности.
  • По возможности отдавайте предпочтение фильтрованной воде из-под крана.

Итог

Бутилированная вода, хотя и выглядит безопасной, может быть источником серьёзных проблем для здоровья из-за высокого содержания микропластика. Осознанный выбор и использование альтернативных источников воды помогут минимизировать риски.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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