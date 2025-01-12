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Проблемы со зрением у детей: как вовремя их заметить

3:03
Здоровье

Родители часто не замечают проблем со зрением у своих детей. Ребёнок может привыкает к тому, что видит мир расплывчатым, и не жалуется. А ведь своевременное обращение к врачу позволяет полностью восстановить зрение в 98% случаев даже при серьёзных нарушениях.

Косоглазие
Фото: pixabay.com by Pezibear, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косоглазие

Почему важно реагировать сразу

Формирование зрения происходит поэтапно. В младенчестве дети учатся фокусироваться на предметах, а в дошкольном возрасте зрение становится главным инструментом познания мира. Если на любом этапе развития возникают проблемы, ребёнок не всегда может это объяснить. Нарушения зрения могут привести к:

  • Задержке развития речи и моторики. Ребёнку сложно наблюдать за окружающим миром.
  • Плохой успеваемости в школе. Трудности с чтением и письмом вызывают стресс.
  • Снижению самооценки. Косоглазие или очки могут стать причиной насмешек.
  • Постоянным головным болям из-за перенапряжения глаз.

Чем раньше начать лечение, тем выше шанс исправить проблему. Многие заболевания успешно корректируются, если лечение начато до 7 лет.

Признаки нарушений у детей разного возраста

Малыши до 3 лет

  • Не фиксируют взгляд на игрушке или лице.
  • Глаза кажутся "несогласованными".
  • Часто трут глаза или боятся яркого света.

Дети 3-6 лет:

  • Щурятся, жмурятся или жалуются на боль в глазах.
  • Натыкаются на мебель или слишком близко подходят к телевизору.

Школьники 7-14 лет:

  • Путают буквы при чтении или садятся ближе к экрану.
  • Жалуются на усталость и головные боли.

Основные заболевания глаз у детей

  • Косоглазие: нарушает бинокулярное зрение, превращая мир в плоскую картинку.
  • Амблиопия (ленивый глаз): мозг игнорирует изображение от одного глаза.
  • Близорукость и астигматизм: искажают восприятие предметов.

Когда идти к врачу

Профилактические осмотры обязательны:

  • Сразу после рождения.
  • В 3, 6 и 12 месяцев.
  • Ежегодно после года.

Даже если нет видимых проблем, регулярные визиты к офтальмологу помогут выявить нарушения на ранней стадии.

Профилактика

  • Ограничьте гаджеты: до 2 лет их использование противопоказано, старшим детям — не более 15-20 минут за раз.
  • Обеспечьте хорошее освещение: тёплый, яркий, но не слепящий свет.
  • Проводите больше времени на улице: естественный свет расслабляет глаза.
  • Подайте пример: если вы соблюдаете зрительные паузы, ребёнок повторит за вами.

Здоровые глаза — залог уверенности ребёнка в себе, его успехов в школе и светлого будущего. Если что-то вызывает сомнение, не откладывайте визит к детскому офтальмологу.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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