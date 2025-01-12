Проблемы со зрением у детей: как вовремя их заметить

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родители часто не замечают проблем со зрением у своих детей. Ребёнок может привыкает к тому, что видит мир расплывчатым, и не жалуется. А ведь своевременное обращение к врачу позволяет полностью восстановить зрение в 98% случаев даже при серьёзных нарушениях.

Фото: pixabay.com by Pezibear, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косоглазие

Почему важно реагировать сразу

Формирование зрения происходит поэтапно. В младенчестве дети учатся фокусироваться на предметах, а в дошкольном возрасте зрение становится главным инструментом познания мира. Если на любом этапе развития возникают проблемы, ребёнок не всегда может это объяснить. Нарушения зрения могут привести к:

Задержке развития речи и моторики. Ребёнку сложно наблюдать за окружающим миром.

Плохой успеваемости в школе. Трудности с чтением и письмом вызывают стресс.

Снижению самооценки. Косоглазие или очки могут стать причиной насмешек.

Постоянным головным болям из-за перенапряжения глаз.

Чем раньше начать лечение, тем выше шанс исправить проблему. Многие заболевания успешно корректируются, если лечение начато до 7 лет.

Признаки нарушений у детей разного возраста

Малыши до 3 лет

Не фиксируют взгляд на игрушке или лице.

Глаза кажутся "несогласованными".

Часто трут глаза или боятся яркого света.

Дети 3-6 лет:

Щурятся, жмурятся или жалуются на боль в глазах.

Натыкаются на мебель или слишком близко подходят к телевизору.

Школьники 7-14 лет:

Путают буквы при чтении или садятся ближе к экрану.

Жалуются на усталость и головные боли.

Основные заболевания глаз у детей

Косоглазие: нарушает бинокулярное зрение, превращая мир в плоскую картинку.

нарушает бинокулярное зрение, превращая мир в плоскую картинку. Амблиопия (ленивый глаз): мозг игнорирует изображение от одного глаза.

мозг игнорирует изображение от одного глаза. Близорукость и астигматизм: искажают восприятие предметов.

Когда идти к врачу

Профилактические осмотры обязательны:

Сразу после рождения.

В 3, 6 и 12 месяцев.

Ежегодно после года.

Даже если нет видимых проблем, регулярные визиты к офтальмологу помогут выявить нарушения на ранней стадии.

Профилактика

Ограничьте гаджеты: до 2 лет их использование противопоказано, старшим детям — не более 15-20 минут за раз.

Обеспечьте хорошее освещение: тёплый, яркий, но не слепящий свет.

Проводите больше времени на улице: естественный свет расслабляет глаза.

Подайте пример: если вы соблюдаете зрительные паузы, ребёнок повторит за вами.

Здоровые глаза — залог уверенности ребёнка в себе, его успехов в школе и светлого будущего. Если что-то вызывает сомнение, не откладывайте визит к детскому офтальмологу.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

