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Продукты для настоящих мужчин: как поддерживать тестостерон с помощью питания

Здоровье

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здорового уровня тестостерона, гормона, который влияет на многие важные процессы в организме мужчины, такие как сексуальное влечение, рост мышечной и костной массы. Врач-диетолог София Кованова поделилась списком продуктов, которые могут помочь повысить уровень тестостерона.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Какие продукты помогают повысить тестостерон

Среди них можно встретить как привычные афродизиаки, так и более неожиданные продукты. Например, устрицы, креветки, сардины, мидии и моллюски — все эти морепродукты благоприятно влияют на выработку гормона. Также высокобелковая пища, включая рыбу, является важным элементом диеты для поддержания тестостерона.

Не менее полезными являются специи: кардамон, чеснок, лук, куркума и красный перец. Эти продукты стимулируют выработку тестостерона и придают вкус блюдам. К тому же диетолог рекомендует мед, растительные масла, тыквенные семечки, а также орехи — особенно грецкие и фундук.

Кроме того, важную роль играют белковые крупы, такие как перловка, гречка и рис. Эти продукты способствуют выработке тестостерона, улучшая обмен веществ и поддерживая нормальный уровень гормона.

Заключение

Здоровая и сбалансированная диета, включающая вышеперечисленные продукты, помогает не только поддерживать уровень тестостерона, но и влияет на общее состояние здоровья и самочувствие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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