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Витамины и их дефицит: как авитаминоз влияет на здоровье

2:50
Здоровье

Проблема авитаминоза, или дефицита витаминов, с которой сталкиваются многие люди, все еще актуальна, несмотря на все достижения медицины. Этот термин стал известен в начале XX века, а сегодня мы знаем, как важны витамины для нормальной работы организма. Однако дефицит этих жизненно важных веществ может привести к различным проблемам, которые важно распознать на ранних стадиях.

витамин с
Фото: pxhere
витамин с

Что такое авитаминоз

Авитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается значительный дефицит одного или нескольких витаминов. В организме человека присутствуют 13 витаминов: 4 жирорастворимых (A, D, E, K) и 9 водорастворимых (включая витамины группы B и витамин C). Нехватка этих веществ может вызвать различные симптомы, в зависимости от того, какого витамина не хватает.

Симптомы авитаминоза у женщин и мужчин

  • Усталость и слабость: недостаток витаминов группы B может привести к усталости, снижению работоспособности и даже депрессии.
  • Проблемы с кожей: сухая, шелушащаяся кожа и трещины на губах могут указывать на дефицит витаминов A, E и группы B.
  • Выпадение волос: недостаток витаминов A, C, E, а также биотина и цинка может привести к выпадению волос.
  • Бледность и анемия: при дефиците железа и витамина B12 может развиться анемия, проявляющаяся бледностью и усталостью.
  • Кариес: недостаток витамина D приводит к проблемам с зубами, таких как кариес.
  • Снижение иммунитета: витамины C и D важны для поддержания иммунной системы.
  • Нарушение зрения: дефицит витамина A может привести к ухудшению ночного зрения.
  • Медленное заживление ран: недостаток витамина C замедляет процесс заживления ран.
  • Мышечные судороги: недостаток магния, калия и витаминов группы B может вызывать судороги.
  • Расстройства ЖКТ: дефицит витаминов, таких как фолиевая кислота, может вызвать расстройства пищеварения.

Причины авитаминоза

Авитаминоз может быть первичным и вторичным. Первичный дефицит возникает из-за недостаточного питания, а вторичный — из-за заболеваний, препятствующих усвоению витаминов.

Рекомендации по профилактике авитаминоза

Для того чтобы избежать дефицита витаминов, важно соблюдать сбалансированное питание, включая в рацион свежие фрукты, овощи, орехи и продукты, богатые витаминами и минералами. Также не забывайте о регулярных медицинских осмотрах, чтобы вовремя выявить возможные дефициты.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
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