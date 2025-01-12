Витамины и их дефицит: как авитаминоз влияет на здоровье

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблема авитаминоза, или дефицита витаминов, с которой сталкиваются многие люди, все еще актуальна, несмотря на все достижения медицины. Этот термин стал известен в начале XX века, а сегодня мы знаем, как важны витамины для нормальной работы организма. Однако дефицит этих жизненно важных веществ может привести к различным проблемам, которые важно распознать на ранних стадиях.

Фото: pxhere витамин с

Что такое авитаминоз

Авитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается значительный дефицит одного или нескольких витаминов. В организме человека присутствуют 13 витаминов: 4 жирорастворимых (A, D, E, K) и 9 водорастворимых (включая витамины группы B и витамин C). Нехватка этих веществ может вызвать различные симптомы, в зависимости от того, какого витамина не хватает.

Симптомы авитаминоза у женщин и мужчин

Усталость и слабость : недостаток витаминов группы B может привести к усталости, снижению работоспособности и даже депрессии.

: недостаток витаминов группы B может привести к усталости, снижению работоспособности и даже депрессии. Проблемы с кожей: сухая, шелушащаяся кожа и трещины на губах могут указывать на дефицит витаминов A, E и группы B.

сухая, шелушащаяся кожа и трещины на губах могут указывать на дефицит витаминов A, E и группы B. Выпадение волос: недостаток витаминов A, C, E, а также биотина и цинка может привести к выпадению волос.

недостаток витаминов A, C, E, а также биотина и цинка может привести к выпадению волос. Бледность и анемия : при дефиците железа и витамина B12 может развиться анемия, проявляющаяся бледностью и усталостью.

: при дефиците железа и витамина B12 может развиться анемия, проявляющаяся бледностью и усталостью. Кариес: недостаток витамина D приводит к проблемам с зубами, таких как кариес.

недостаток витамина D приводит к проблемам с зубами, таких как кариес. Снижение иммунитета: витамины C и D важны для поддержания иммунной системы.

витамины C и D важны для поддержания иммунной системы. Нарушение зрения: дефицит витамина A может привести к ухудшению ночного зрения.

дефицит витамина A может привести к ухудшению ночного зрения. Медленное заживление ран: недостаток витамина C замедляет процесс заживления ран.

недостаток витамина C замедляет процесс заживления ран. Мышечные судороги: недостаток магния, калия и витаминов группы B может вызывать судороги.

недостаток магния, калия и витаминов группы B может вызывать судороги. Расстройства ЖКТ: дефицит витаминов, таких как фолиевая кислота, может вызвать расстройства пищеварения.

Причины авитаминоза

Авитаминоз может быть первичным и вторичным. Первичный дефицит возникает из-за недостаточного питания, а вторичный — из-за заболеваний, препятствующих усвоению витаминов.

Рекомендации по профилактике авитаминоза

Для того чтобы избежать дефицита витаминов, важно соблюдать сбалансированное питание, включая в рацион свежие фрукты, овощи, орехи и продукты, богатые витаминами и минералами. Также не забывайте о регулярных медицинских осмотрах, чтобы вовремя выявить возможные дефициты.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

