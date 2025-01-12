Витамины и их дефицит: как авитаминоз влияет на здоровье

Проблема авитаминоза, или дефицита витаминов, с которой сталкиваются многие люди, все еще актуальна, несмотря на все достижения медицины. Этот термин стал известен в начале XX века, а сегодня мы знаем, как важны витамины для нормальной работы организма. Однако дефицит этих жизненно важных веществ может привести к различным проблемам, которые важно распознать на ранних стадиях.
Авитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается значительный дефицит одного или нескольких витаминов. В организме человека присутствуют 13 витаминов: 4 жирорастворимых (A, D, E, K) и 9 водорастворимых (включая витамины группы B и витамин C). Нехватка этих веществ может вызвать различные симптомы, в зависимости от того, какого витамина не хватает.
Авитаминоз может быть первичным и вторичным. Первичный дефицит возникает из-за недостаточного питания, а вторичный — из-за заболеваний, препятствующих усвоению витаминов.
Для того чтобы избежать дефицита витаминов, важно соблюдать сбалансированное питание, включая в рацион свежие фрукты, овощи, орехи и продукты, богатые витаминами и минералами. Также не забывайте о регулярных медицинских осмотрах, чтобы вовремя выявить возможные дефициты.
Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.
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