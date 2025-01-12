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Чистка печени: обман который может стоить вам здоровья

1:51
Здоровье

Многие считают, что печень нуждается в периодической "чистке" от шлаков и токсинов. Однако гастроэнтеролог Даниэла Пургина уверена: это заблуждение.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

"Печень не является местом накопления токсинов, которое нужно очищать, — объясняет специалист. — Если в организме происходят патологические процессы, это редкие состояния, когда, например, в печени скапливаются медь или железо. Но в обычной жизни она сама прекрасно справляется со своей функцией".

Идея о необходимости регулярных процедур очистки основана на мифах и непонимании биологии этого важного органа. Более того, многие популярные методы "чистки" могут не только не принести пользы, но и навредить здоровью.

Почему процедуры "чистки" опасны

Популярные методы, такие как употребление большого количества масла или применение слабительных, могут вызвать серьёзные побочные эффекты.

Избыточная нагрузка на пищеварительную систему приводит к нарушению её работы, а чрезмерные дозы "чистящих" средств нередко провоцируют обострение хронических заболеваний.

Пургина подчёркивает:

"Важно понимать, что в нормальном состоянии печень не требует внешнего вмешательства. Лучшее, что вы можете сделать, — это поддерживать её здоровье правильным питанием, умеренной физической активностью и отказом от вредных привычек".

Что выбрать вместо чистки

  • Сбалансированное питание с ограничением жирной и жареной пищи.
  • Умеренные физические нагрузки, которые помогают улучшить общее состояние организма.
  • Регулярное обследование у врача для своевременного выявления возможных проблем.

Берегите свою печень, доверяя её природной способности к самовосстановлению.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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