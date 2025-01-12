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Алкогольное отравление: действия которые могут усугубить состояние

2:16
Здоровье

Алкогольное отравление — серьёзное состояние, требующее грамотных действий. Некоторые распространённые меры могут ухудшить ситуацию.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Чего нельзя делать при алкогольном отравлении

  • Продолжать употреблять алкоголь: Даже если кажется, что состояние улучшается, дополнительный приём спиртного усиливает интоксикацию и может привести к тяжёлым последствиям.
  • Принимать горячую ванну или посещать сауну: Высокая температура увеличивает нагрузку на сердце и может спровоцировать повышение артериального давления, что опасно при алкогольном отравлении.
  • Принимать лекарства без консультации врача: Некоторые препараты взаимодействуют с алкоголем непредсказуемо, что может ухудшить состояние.
  • Пить кофе или энергетики: Кофеин усиливает обезвоживание и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что нежелательно при интоксикации.
  • Вызывать рвоту у человека без сознания: Это может привести к аспирации и удушью. Если пострадавший без сознания, необходимо уложить его на бок и немедленно вызвать скорую помощь.

Рекомендации при алкогольном отравлении

  • Обильное питьё: Пить воду небольшими глотками, чтобы предотвратить обезвоживание и ускорить выведение токсинов.
  • Покой: Обеспечить пострадавшему комфортные условия и покой, избегая физических нагрузок.
  • Промывание желудка: Если пострадавший в сознании и с момента приёма алкоголя прошло немного времени, можно вызвать рвоту для очищения желудка.

При ухудшении состояния или появлении симптомов, таких как потеря сознания, судороги, затруднённое дыхание, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Почему важно действовать правильно

Алкогольное отравление — это состояние, которое требует неотложной помощи и грамотного подхода. Неправильные действия могут усугубить интоксикацию и поставить под угрозу жизнь пострадавшего.

Помните: безопасность и здоровье всегда в приоритете. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к врачам, ведь своевременное вмешательство специалистов может спасти жизнь.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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