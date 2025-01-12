Елена Малышева рассказала, как научиться не переедать

Проблема переедания актуальна не только во время праздников. Даже в обычные дни не у всех получается съедать ровно столько, сколько требуется для поддержания организма, и в результате это сказывается на здоровье и фигуре. Елена Малышева и её коллеги рассказали в программе "Жить здорово!", как научиться не переедать.
Как ни парадоксально, на количество съедаемой еды влияет цвет тарелки. Если тарелка белая, человек автоматически кладёт себе порции побольше, потому что белый цвет на незаполненных частях тарелки бросается в глаза и тарелка из-за этого может показаться полупустой. Если же тарелка разноцветная или однотонная, но не белая, её цвета будут сливаться с цветом блюд на ней. Таким образом возникнет иллюзия, что тарелка заполнена вся, и человек не потянется за лишним кусочком.
Также не стоит злоупотреблять солью: её избыток задерживает жидкость в организме и не даёт похудеть. Если ограничивать употребление соли, можно заметить, что вскоре лишние килограммы начнут уходить, если, конечно, уделять при этом внимание физическим нагрузкам.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.