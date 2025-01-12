Елена Малышева рассказала, как научиться не переедать

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблема переедания актуальна не только во время праздников. Даже в обычные дни не у всех получается съедать ровно столько, сколько требуется для поддержания организма, и в результате это сказывается на здоровье и фигуре. Елена Малышева и её коллеги рассказали в программе "Жить здорово!", как научиться не переедать.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Праздничный стол

Как ни парадоксально, на количество съедаемой еды влияет цвет тарелки. Если тарелка белая, человек автоматически кладёт себе порции побольше, потому что белый цвет на незаполненных частях тарелки бросается в глаза и тарелка из-за этого может показаться полупустой. Если же тарелка разноцветная или однотонная, но не белая, её цвета будут сливаться с цветом блюд на ней. Таким образом возникнет иллюзия, что тарелка заполнена вся, и человек не потянется за лишним кусочком.

Также не стоит злоупотреблять солью: её избыток задерживает жидкость в организме и не даёт похудеть. Если ограничивать употребление соли, можно заметить, что вскоре лишние килограммы начнут уходить, если, конечно, уделять при этом внимание физическим нагрузкам.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

