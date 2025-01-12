Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Психология собак: почему наказание за лужицу не работает
Блины больше рваться не будут, если вы будете их готовить именно так
Почему Венгрия не стремится переходить на евро — мнение эксперта
В плохих руках: террорист использовал Chat GPT для подготовки взрыва у Башни Трампа
Швейцария поможет: МИД заявил о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Елена Малышева рассказала, как научиться не переедать

1:13
Здоровье

Проблема переедания актуальна не только во время праздников. Даже в обычные дни не у всех получается съедать ровно столько, сколько требуется для поддержания организма, и в результате это сказывается на здоровье и фигуре. Елена Малышева и её коллеги рассказали в программе "Жить здорово!", как научиться не переедать.

Праздничный стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Праздничный стол

Как ни парадоксально, на количество съедаемой еды влияет цвет тарелки. Если тарелка белая, человек автоматически кладёт себе порции побольше, потому что белый цвет на незаполненных частях тарелки бросается в глаза и тарелка из-за этого может показаться полупустой. Если же тарелка разноцветная или однотонная, но не белая, её цвета будут сливаться с цветом блюд на ней. Таким образом возникнет иллюзия, что тарелка заполнена вся, и человек не потянется за лишним кусочком.

Также не стоит злоупотреблять солью: её избыток задерживает жидкость в организме и не даёт похудеть. Если ограничивать употребление соли, можно заметить, что вскоре лишние килограммы начнут уходить, если, конечно, уделять при этом внимание физическим нагрузкам.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Обсудить
Сейчас читают
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Последние материалы
Блины больше рваться не будут, если вы будете их готовить именно так
Почему Венгрия не стремится переходить на евро — мнение эксперта
В плохих руках: террорист использовал Chat GPT для подготовки взрыва у Башни Трампа
Швейцария поможет: МИД заявил о готовности организовать встречу Путина и Трампа
Елена Малышева рассказала, как научиться не переедать
Подтянутая фигура в 50 лет! Это упражнение прокачает ягодицы и спину
Автокредиты в 2025 году: почему россиянам станет сложнее покупать машины
Раздался голос Польши: Косиняк-Камыш потребовал укрепить позиции НАТО
Готовность номер один: Сербия готова содействовать в переговорах Трампа и Путина
Суверенная и самостоятельная Германия — АдГ утвердила план отказа от антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.