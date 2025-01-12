Ешьте правильно в среднем возрасте: прибавьте себе восемь лет жизни

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что несколько изменений в рационе могут прибавить вам восемь или даже больше лет жизни? Например, вместо 77 лет вы сможете отметить своё 86-летие. Наука утверждает: переход на здоровое питание никогда не поздно, даже если вам за 70.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Что говорит наука

Исследование с участием более 460 000 человек в Великобритании выявило ключевые изменения в питании, способствующие увеличению продолжительности жизни:

Сократите потребление сладких напитков и обработанного мяса (колбаса, бекон).

Добавьте в рацион больше орехов и цельнозерновых продуктов.

Приятный факт: 70-летний мужчина может продлить свою жизнь на 4 года, а женщина того же возраста — почти на 4,5 года, начав питаться правильно.

"Здоровое питание способно предотвратить сердечные приступы, инсульты и другие опасные болезни", — отмечает профессор Ларс Таднес, ведущий исследователь проекта.

Основные рекомендации

Переход на здоровое питание не требует радикальных перемен. Вот несколько советов, которые помогут вам начать:

1. Ешьте больше фруктов и овощей

Они должны составлять треть вашего рациона. Старайтесь употреблять не менее пяти порций ежедневно. Это могут быть свежие, замороженные, консервированные или сушёные продукты.

Совет: ограничьте фруктовые соки и смузи до 150 мл в день.

2. Выбирайте крахмалистую пищу с умом

Пусть треть вашего рациона занимает картофель с кожурой, макароны из цельнозерновой муки и коричневый рис. Крахмалистые продукты богаты клетчаткой и энергией.

3. Замените мясо на полезные альтернативы

Фасоль, горох, чечевица — отличный источник белка и клетчатки с низким содержанием жира. Если вы не готовы полностью отказаться от мяса, выбирайте нежирное и минимизируйте красное и обработанное мясо.

4. Добавьте в рацион рыбу

Две порции рыбы в неделю, одна из которых жирная (лосось, сардины, скумбрия), укрепят здоровье сердца и сосудов.

Здоровое питание — ваш шаг к долголетию

Эти простые изменения в рационе помогут снизить риск преждевременной смерти и улучшить общее качество жизни. Начните заботиться о своём здоровье уже сегодня — ваш организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

