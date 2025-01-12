Мандарины для малышей: когда пора добавлять в меню

Мандарины — яркий и сочный фрукт, который любят и взрослые, и дети. Однако родителям важно знать, с какого возраста и в каком виде лучше предлагать мандарины малышам.
Оптимальный возраст для знакомства малыша с мандаринами — около 9 месяцев. Именно в этот период у ребёнка развивается щипцевидная хватка, позволяющая брать мелкие кусочки пищи. Мандарины должны быть очищены от косточек, кожуры и перегородок, чтобы снизить риск удушья.
Несмотря на то, что многие современные сорта мандаринов лишены косточек, на рынке всё ещё встречаются варианты с семенами. Перед подачей тщательно удаляйте их, чтобы избежать опасности.
Мандарины — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Вот их основные преимущества:
Хотя мандарины редко вызывают аллергию, они могут представлять опасность для детей из-за своих текстурных особенностей:
Часто родители беспокоятся о возможной аллергии на цитрусовые. Однако мандарины, вопреки распространённым мифам, не относятся к группе сильных аллергенов. При введении нового продукта в рацион малыша следите за его реакцией, чтобы вовремя выявить индивидуальную непереносимость.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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