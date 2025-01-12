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Мандарины для малышей: когда пора добавлять в меню

2:29
Здоровье

Мандарины — яркий и сочный фрукт, который любят и взрослые, и дети. Однако родителям важно знать, с какого возраста и в каком виде лучше предлагать мандарины малышам.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Во сколько месяцев вводить мандарины

Оптимальный возраст для знакомства малыша с мандаринами — около 9 месяцев. Именно в этот период у ребёнка развивается щипцевидная хватка, позволяющая брать мелкие кусочки пищи. Мандарины должны быть очищены от косточек, кожуры и перегородок, чтобы снизить риск удушья.

Несмотря на то, что многие современные сорта мандаринов лишены косточек, на рынке всё ещё встречаются варианты с семенами. Перед подачей тщательно удаляйте их, чтобы избежать опасности.

Польза мандаринов для малышей

Мандарины — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Вот их основные преимущества:

  • Витамин C. Укрепляет иммунитет малыша и помогает усваивать железо из растительных продуктов, таких как бобовые, орехи и семена.
  • Витамины группы B и бета-каротин. Способствуют здоровому развитию, росту и поддержанию остроты зрения.
  • Антиоксиданты и противовоспалительные свойства. Бета-криптоксантин, содержащийся в мандаринах, обладает не только антиоксидантным, но и противораковым эффектом.
  • Клетчатка. Помогает поддерживать здоровую работу кишечника.

Риски и меры предосторожности

Хотя мандарины редко вызывают аллергию, они могут представлять опасность для детей из-за своих текстурных особенностей:

  • Риск удушья. Части мандарина, такие как кожура, перегородки или семена, могут застрять в горле ребёнка. Решение простое: подавайте только мягкую мякоть, нарезанную небольшими кусочками.
  • Кашель и рвота. Сочный характер фрукта может вызвать у малыша сильный кашель из-за неожиданного выделения сока. Это нормальная реакция, которая проходит с опытом.

Мандарины и мифы об аллергии

Часто родители беспокоятся о возможной аллергии на цитрусовые. Однако мандарины, вопреки распространённым мифам, не относятся к группе сильных аллергенов. При введении нового продукта в рацион малыша следите за его реакцией, чтобы вовремя выявить индивидуальную непереносимость.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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