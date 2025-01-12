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Яичный секрет здоровья: почему этот продукт обязателен в рационе

2:00
Здоровье

Яйца — один из самых доступных и питательных продуктов. Они обеспечивают организм ключевыми веществами, помогая поддерживать здоровье. Почему стоит есть яйца каждый день? Разберём главные преимущества.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

1. Защита сердца

Увеличение уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) — один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако яйца, несмотря на лёгкое повышение ЛПНП, изменяют его структуру: с плотного на крупный. Это уменьшает вероятность развития болезней сердца.

2. Холестерин под контролем

Регулярное употребление яиц способствует росту уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП). Это помогает сохранять здоровый баланс холестерина, поддерживая работу сердечно-сосудистой системы.

3. Источник ценного холина

Холин — важное, но малоизвестное питательное вещество. Оно необходимо для развития клеточных мембран, здоровья мозга и сердца. Всего одно яйцо содержит около 100 мг холина, что делает его незаменимым продуктом в ежедневном меню.

4. Здоровье глаз

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин, содержащиеся в яичных желтках, снижают риск возрастных заболеваний глаз: дегенерации жёлтого пятна и катаракты. Эти вещества защищают зрение и помогают сохранить его остроту.

5. Контроль веса

Яйца, богатые белком, обеспечивают длительное чувство сытости. Они помогают сократить потребление калорий, способствуя снижению веса. Завтрак с яйцами — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой.

Ежедневное употребление яиц — это простой способ поддерживать здоровье сердца, мозга, глаз и фигуры. Включите их в свой рацион, чтобы ощутить пользу на себе.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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