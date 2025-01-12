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Гранат для памяти и концентрации: польза и возможный вред

2:42
Здоровье

Гранат считается одним из самых полезных фруктов благодаря высокой концентрации защитных соединений, таких как эллаготаннины, антоцианы и органические кислоты. Это настоящий "суперфуд", который укрепляет здоровье и защищает организм от множества недугов.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Полезные свойства граната

Защита от воспалений и помощь спортсменам

Гранатовый сок богат антиоксидантами и противовоспалительными веществами, что делает его особенно полезным для людей, испытывающих интенсивные физические нагрузки.

Пример исследования: В 2017 году ученые провели эксперимент с участием девяти тяжелоатлетов. Те, кто в течение трех дней до тренировок употребляли 250 мл гранатового сока трижды в день и добавляли еще 500 мл за час до занятий, показали снижение уровня окислительного стресса (малонового диальдегида, MDA) и увеличение активности антиоксидантных ферментов, таких как глутатионпероксидаза (GpX). Это подтверждает, что гранат помогает восстанавливаться после нагрузок.

Поддержка здоровья сердца

Регулярное употребление гранатового сока или зерен может снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование: 200 мл гранатового сока ежедневно в течение шести недель помогли участникам снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Это связано с высокой концентрацией антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и нормализуют уровень липидов в крови.

Защита нервной системы

Благодаря антиоксидантам гранаты способны защищать нервные клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Поддержка памяти: Исследование 2020 года с участием 261 человека (возраст 50-75 лет) показало, что употребление 8 унций гранатового сока ежедневно в течение года помогает сохранять зрительную память, улучшая способность запоминать визуальную информацию.

Кому стоит быть осторожным с гранатами

Аллергия: Люди с аллергией на гранаты должны избегать не только свежих фруктов, но и продуктов, содержащих их экстракты.
Высокое содержание углеводов: Гранатовый сок богат углеводами и практически не содержит белков и клетчатки. Это может вызывать скачки уровня сахара в крови, особенно у людей с диабетом или предиабетом. Для них важно употреблять сок в умеренных количествах.

Уточнения

Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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